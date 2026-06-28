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महिला ने 2 ग्राम ड्रग्स प्राईवेट पार्ट में छिपाई, केरल पुलिस ने 6 साथियों के साथ किया गिरफ्तार

केरल के त्रिशूर जिले में ड्रग्स तस्करी के खिलाफ चलाए गए एक बड़े अभियान में पुलिस ने दो महिलाओं समेत सात लोगों को गिरफ्तार किया है। इस कार्रवाई के दौरान जांच अधिकारियों को एक ऐसा मामला भी मिला, जिसने सभी को हैरान कर दिया। पुलिस के अनुसार, गिरफ्तार महिलाओं में से एक ने कथित तौर पर सिंथेटिक ड्रग एमडीएमए को अपने प्राईवेट पार्ट में छिपाकर रखा था..

By Harsh Gautam 
Updated Date

त्रिशूर: केरल के त्रिशूर जिले में ड्रग्स तस्करी के खिलाफ चलाए गए एक बड़े अभियान में पुलिस ने दो महिलाओं समेत सात लोगों को गिरफ्तार किया है। इस कार्रवाई के दौरान जांच अधिकारियों को एक ऐसा मामला भी मिला, जिसने सभी को हैरान कर दिया। पुलिस के अनुसार, गिरफ्तार महिलाओं में से एक ने कथित तौर पर सिंथेटिक ड्रग एमडीएमए को अपने प्राईवेट पार्ट में छिपाकर रखा था।

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जानकारी के मुताबिक, जिला एंटी-नारकोटिक स्पेशल एक्शन फोर्स ने त्रिशूर के वणियमपारा इलाके में वाहन जांच अभियान चलाया था। इसी दौरान पलक्कड़ के एक रिसॉर्ट से त्रिशूर लौट रही एक स्विफ्ट कार को रोका गया। कार की तलाशी लेने पर चार लोगों को हिरासत में लिया गया, जिनकी पहचान शिफास (26), विद्या (28), जिष्णु (27) और श्रीलक्ष्मी (20) के रूप में हुई। सभी आरोपी गुरुवायुर-पावरट्टी क्षेत्र के निवासी बताए जा रहे हैं।

तलाशी में मिला सिंथेटिक ड्रग

पुलिस के अनुसार, जांच के दौरान एक महिला के पास से करीब दो ग्राम एमडीएमए बरामद किया गया, जिसे उसने बेहद गोपनीय तरीके से अपने प्राईवेट पार्ट में छिपा रखा था। इसके बाद पुलिस ने आरोपियों से गहन पूछताछ शुरू की, जिसके आधार पर जांच का दायरा और बढ़ाया गया।

घर और वर्कशॉप से भी बरामद हुई ड्रग्स

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पूछताछ के बाद पुलिस ने मुख्य आरोपी शिफास के घर पर छापेमारी की, जहां से 18 ग्राम एमडीएमए बरामद किया गया। जांच आगे बढ़ने पर पुलिस चावक्कड के पंचारामुक्कू इलाके में स्थित एक एल्युमीनियम वर्कशॉप तक पहुंची। यहां से अधिकारियों ने 288 ग्राम एमडीएमए जब्त किया, जिसे एक कवर के अंदर तीन अलग-अलग पैकेटों में छिपाकर रखा गया था।

जांच में सामने आए और आरोपी

पुलिस ने जांच के दौरान शब्बीर (34), अनशाद (31) और टी.टी. सुमेष (25) को भी गिरफ्तार किया है। अधिकारियों का कहना है कि ये सभी एक बड़े ड्रग नेटवर्क से जुड़े हो सकते हैं। मोबाइल फोन और अन्य डिजिटल साक्ष्यों की मदद से पुलिस अब इस नेटवर्क के अन्य सदस्यों की तलाश कर रही है। इस पूरे अभियान में कुल 308 ग्राम एमडीएमए बरामद किया गया है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, हाल के महीनों में त्रिशूर जिले में ड्रग्स के खिलाफ यह सबसे बड़ी कार्रवाइयों में से एक मानी जा रही है।

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