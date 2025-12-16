केशव प्रसाद मौर्य, बोले- अखिलेश का पीडीए न जमीन पर, न जनमानस में, ‘पंचर साइकिल के साथ सपा का सैफई लौटना तय है…’

  1. हिन्दी समाचार
यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। उन्होंने पीडीए को लेकर सपा को घेरा है। मौर्य ने पीडीए को हवाबाजी बताया। उन्होंने कहा कि पीडीए न जमीन पर है और न ही जनमानस में। इतना ही नहीं मौर्य ने सपा को गुंडे और अपराधियों का कुनबा बताया है।

By संतोष सिंह 
Updated Date

मौर्य ने एक पोस्ट साझा कर लिखा है कि ‘सपा बहादुर अखिलेश यादव का तथाकथित PDA न जमीन पर है और न ही जनमानस में। कार्यकर्ताओं के नाम पर सपा के पास वही पुराना गुंडे, माफियाओं और अपराधियों का कुनबा है, जिसे जनता बार-बार सिरे से खारिज कर चुकी है। मगध में कमल खिल चुका है, अब अवध में भी कमल खिलेगा और 2027 में यह और ज्यादा प्रचंड होगा। पंचर साइकिल के साथ सपा का सैफई लौटना तय है।

बता दें कि केशव प्रसाद मौर्य लगातार पीडीए और सपा पर निशाना साध रहे हैं। वे सपा के पीडीए फॉर्मूले को लगातार घेर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ भाजपा पीडीए के समीकरण को ध्यान में रखते हुए मंत्रिमंडल के विस्तार की चर्चा कर रही है। सरकार पीडीए समीकरण को दुरुस्त करने की तैयारी में जुट गई है। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर दिल्ली से लखनऊ तक मंथन शुरू हो गया है। मंत्रियों के रिपोर्ट कार्ड के आधार पर कई को संगठन में जिम्मेदारी मिलेगी।

