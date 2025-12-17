  1. हिन्दी समाचार
  2. एस्ट्रोलोजी
  3. Ketu Nakshatra Parivartan 2026 : केतु ग्रह का होगा नक्षत्र परिवर्तन , इन राशियों की चमकेगी किस्मत

Ketu Nakshatra Parivartan 2026 : केतु ग्रह का होगा नक्षत्र परिवर्तन , इन राशियों की चमकेगी किस्मत

वैदिक पंचांग के अनुसार,  साल 2026 की शुरुआत होते ही केतु ग्रह का नक्षत्र परिवर्तन होने वाला है। यह गोचर 25 जनवरी 2026, रविवार को पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र के प्रथम पद में होगा।

By अनूप कुमार 
Updated Date

पढ़ें :- 2026 MG Hector facelift : 2026 एमजी हेक्टर फेसलिफ्ट 11.99 लाख रुपये में लॉन्च,  जानें नए फीचर्स और  डिलीवरी 
इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Ketu Nakshatra Parivartan 2026 : केतु ग्रह का होगा नक्षत्र परिवर्तन , इन राशियों की चमकेगी किस्मत

Ketu Nakshatra Parivartan 2026 : केतु ग्रह का होगा नक्षत्र परिवर्तन ,...

Paush Amavasya 2025 :  इस दिन मनाई जाएगी पौष अमावस्या , गरम कपड़े करें दान

Paush Amavasya 2025 :  इस दिन मनाई जाएगी पौष अमावस्या , गरम...

2026 MG Hector facelift : 2026 एमजी हेक्टर फेसलिफ्ट 11.99 लाख रुपये में लॉन्च,  जानें नए फीचर्स और  डिलीवरी 

2026 MG Hector facelift : 2026 एमजी हेक्टर फेसलिफ्ट 11.99 लाख रुपये में...

Pradosh Vrat 2025 : इस दिन रखा जाएगा वर्ष का आखिरी प्रदोष व्रत , जानें शुभ मुहूर्त और महत्व

Pradosh Vrat 2025 : इस दिन रखा जाएगा वर्ष का आखिरी प्रदोष...

Mangal Uday 2025 :  ग्रहों के सेनापति मंगल 2026 में होंगे उदय , इन राशियों की किस्मत चमकेगी

Mangal Uday 2025 :  ग्रहों के सेनापति मंगल 2026 में होंगे उदय...

Vastu Tips for Clock : वास्तु के इन नियमों से लगाए घड़ी, गलत दिशा बन सकती है दुर्भाग्य की वजह

Vastu Tips for Clock : वास्तु के इन नियमों से लगाए घड़ी,...