KGF के फेमस डॉन का निधन, जानें कहां ली एक्टर ने आखिरी सांसे

कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री से एक दुखद खबर सामने आई है । बता दें कि ब्लॉकबस्टर फिल्म ‘KGF’ के फेमस बॉम्बे डॉन यानी एक्टर दिनेश मंगलुरु का निधन हो गया है। दिनेश मंगलुरु अभी सिर्फ 55 साल के थे। इसीलिए अचानक ये खबर सुनने के बाद फिल्म इंडस्ट्री में सन्नता फैल गया है। अभिनेता कन्नड़ सिनेमा में आर्ट डायरेक्शन के तौर पर काफी बड़ा योगदान दिया है। फिल्म ‘KGF’ में काम करने के बाद वह इंडस्ट्री के काफी फेमस एक्टर बन गए थे। बताया जा रहा है कि वह लंबे समय से बीमार चल रहे थे। आइए इनसे जुड़ी कई चीजों के बारे में जानते हैं।

एक्टर ने कहां ली आखिरी सांस

दिनेश मंगलुरु कन्नड़ फिल्म जगत में कला निर्देशक के रूप में अपने योगदान के लिए मशहूर हैं। जानकारी के अनुसार, दिनेश काफी लंबे समय से बीमार चल रहे थे, जिसका इलाज वह करवा रहे थे। उन्होंने अपनी आखिरी सांस 55 साल की उम्र में उडुपी जिले के कुंदापुरा स्थित अपने घर पर ली। फिल्म जगत की कई हस्तियों ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। इसके अलावा, सोशल मीडिया पर उनके फैंस भी उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं।

💔 Veteran Kannada actor & art director #DineshMangaluru passed away today in Kundapura after prolonged health issues. A true theatre artist & cinema gem, his legacy lives on through films like #KGF & #UlidavaruKandanthe. 🙏https://t.co/mifTi3OGTx#DineshMangaluru #RIP pic.twitter.com/q9XKBDl4Jy — Kannada Movies (@kannada_films) August 25, 2025

दिनेश मंगलुरु का करियर

दिनेश मंगलुरु का जन्म 1 जनवरी 1970 को हुआ था। उन्होंने फिल्मी दुनिया में अपने सफर की शुरुआत बतौर एक्टर की थी, लेकिन लोगों के दिलों को उनके कला निर्देशन ने छुआ। दिनेश बतौर एक्टर उतने सफल नहीं थे, जितने वे कला निर्देशन के तौर पर सफल हुए थे। उन्होंने फिल्म ‘नंबर 73 शांतिनिवास’ जैसी फिल्मों में बतौर कला निर्देशक काम किया। वहीं, ‘आ दिनागलु’ और ‘केजीएफ’ जैसी फिल्मों में उन्होंने अपनी एक्टिंग से लोगों के बीच अपनी पहचान बनाई।