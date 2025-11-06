आजकल के बच्चे कपड़े बदलने से भी ज्यादा तेजी से बदल लेते हैं अपने पार्टनर, ट्विंकल खन्ना, बोलीं- यह अच्छी बात है

मुंबई। एक्ट्रेस से राइटर बनीं ट्विंकल खन्ना (Twinkle Khanna) का टॉक शो ‘टू मच विद काजोल एंड ट्विंकल’ (Two Much With Kajol And Twinkle) को लेकर मीडिया की चर्चाओं में हैं। इस शो को ट्विंकल अभिनेत्री काजोल (Actress Kajol) के साथ मिलकर होस्ट कर रही हैं। अब शो के नए एपिसोड में निर्देशक-कोरियोग्राफर फराह खान (Director-choreographer Farah Khan) और अभिनेत्री अनन्या पांडे (Actress Ananya Panday) बतौर मेहमान नजर आए। इस दौरान ट्विंकल और काजोल ने फराह और अनन्या के साथ जमकर मस्ती की। शो के दौरान ट्विंकल ने कहा कि बड़ी उम्र के लोग अपने अफेयर्स ज्यादा अच्छे तरह से छिपा लेते हैं। इसको लेकर काजोल और ट्विंकल के बीच असहमति देखने को मिली।

ट्विंकल से असहमत काजोल

शो के एक सेग्मेंट के दौरान पूछा गया कि बड़ी उम्र के लोग अपने अफेयर्स को कम उम्र के लोगों से बेहतर तरीके से छिपाते हैं। क्या वे इस बात से सहमत हैं या असहमत? इस सवाल पर शो के मेहमान फराह और अनन्या के साथ होस्ट ट्विंकल ने भी सहमति जताई, लेकिन ट्विंकल की को-होस्ट काजोल इससे असहमत नजर आईं। अपनी सहमति पर प्रतिक्रिया देते हुए ट्विंकल ने कहा कि बड़े लोग ज्यादा बेहतर होते हैं, उन्हें बहुत अभ्यास होता है। वहीं काजोल ने इस मामले पर अपनी असहमति रखते हुए कहा कि मुझे लगता है कि युवा लोग अपनी जिंदगी और अफेयर्स के बारे में सब कुछ छिपाने में ज्यादा बेहतर होते हैं। हालांकि, अनन्या ने इस विषय पर कहा कि सोशल मीडिया की वजह से, वैसे भी सब कुछ सामने आ ही जाता है।

ट्विंकल ने बताया क्यों आजकल के लोग जल्दी बदल लेते हैं पार्टनर?

शो में आगे पूछा गया कि ‘आजकल के बच्चे कपड़े बदलने से भी ज्यादा तेजी से अपने पार्टनर बदल लेते हैं।’ इस मामले पर भी ट्विंकल ने एक बार फिर अपनी सहमति जताई। उन्होंने कहा कि यह अच्छी बात है क्योंकि हमारे समय में ऐसा होता था कि, ‘लोग क्या कहेंगे? हम ऐसा नहीं कर सकते।’ जबकि आजकल के बच्चे जल्दी-जल्दी अपने पार्टनर बदल रहे हैं और मुझे लगता है कि यह अच्छी बात है। उनके लिए यह बहुत आसान है क्योंकि उनके पास कोई बोझ नहीं है। वे कहते हैं, ‘यह काम नहीं कर रहा है। चलो जल्दी से आगे बढ़ते हैं।’