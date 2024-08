Video : उर्फी जावेद ने 3 साल से नहीं किया S€X, इस खुलासे से उनके दोस्त और बहनें सदमे में

किम कार्दशियन के 'कीपिंग अप विद द कार्दशियन' (Keeping Up With The Kardashians) से इंस्पायर्ड उर्फी जावेद (Uorfi Javed) का शो 'फॉलो कर लो यार' (Follow Kar Lo Yaar) कुछ दिनों पहले अमेजन प्राइम (Amazon Prime) पर लॉन्च किया गया था।