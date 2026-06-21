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मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्रीराम की ‘पादुकायें’ रखकर राजा भरत ने 14 वर्ष तक अयोध्या में राज किया और भाजपाईयों इन्हें ही चुरा लिया : संजय सिंह

आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह (Aam Aadmi Party Rajya Sabha MP Sanjay Singh) ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि एक तरफ राजा भरत थे, जिन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्रीराम (Lord Shri Ram) की चरण पादुकाएं रखकर 14 वर्ष तक अयोध्या का राजपाट चलाया, वहीं दूसरी तरफ भाजपा से जुड़े लोग इन पादुकाओं को ही चुरा रहे हैं।

By santosh singh 
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नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह (Aam Aadmi Party Rajya Sabha MP Sanjay Singh) ने अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे, दान पेटियों और बेशकीमती वस्तुओं (चरण पादुकाएं सहित) में कथित अनियमितताओं व चोरी का आरोप लगाया है। इस मुद्दे पर उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि एक तरफ राजा भरत थे, जिन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्रीराम (Lord Shri Ram) की चरण पादुकाएं रखकर 14 वर्ष तक अयोध्या का राजपाट चलाया, वहीं दूसरी तरफ भाजपा से जुड़े लोग इन पादुकाओं को ही चुरा रहे हैं।

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