Kolkata Hotel Fire: कोलकाता होटल आग दुर्घटना के पीड़ितों को मुआवजे का ऐलान; 14 की मौत, 99 लोगों को किया गया रेस्क्यू

Kolkata Hotel Fire: कोलकाता में कल रात फलपट्टी मछुआ के पास एक होटल में आग लगने से 14 लोगों की मौत हो गई, जबकि 99 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने बुधवार को इस बारे में जानकारी दी। साथ ही उन्होंने मृतकों के परिवारों का और घायलों को मुआवजा देने का ऐलान किया है।

सीएम ममता बनर्जी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर घटना के पीड़ितों के प्रति संवेदना व्यक्त की। उन्होंने लिखा, ‘बुर्रा बाजार इलाके में एक निजी होटल (ऋतुराज) में हुई आग की घटना के पीड़ितों के प्रति मेरी संवेदना है। मैंने पूरी रात बचाव और अग्निशमन कार्यों की निगरानी की और इलाके में अधिकतम अग्निशमन सेवाओं को जुटाया। कुल मिलाकर 14 लोगों की मौत हो गई क्योंकि अंदर ज्वलनशील पदार्थ रखे हुए थे। जांच के आदेश दे दिए गए हैं। पीड़ित परिवारों के प्रति मेरी संवेदना और सभी प्रभावितों के प्रति एकजुटता।’

My heart goes out to the victims of the fire incident that took place at a private hotel (Rituraj) in Burra Bazar area.

I monitored the rescue and fire fight operations throughout the night and mobilised maximal fire brigade services in the area. 14 died eventually in total…

