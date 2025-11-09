Kolkata Rape Case : कोलकाता रेप केस में पुलिस का बड़ा खुलासा, मासूम बच्ची का दादा ही निकला दरिंदा

हुगली। पश्चिम बंगाल (West Bengal) के हुगली जिले (Hooghly District) के तारकेश्वर में 4 साल की मासूम बच्ची के साथ रेप मामले (Rape Case) में बड़ा खुलासा हुआ है। सूत्रों ने बताया कि बच्ची के दादा की पहचान नाबालिग से बलात्कार के मुख्य आरोपी के रूप में हुई है। उन्हें हिरासत में लिया गया है। सूत्रों ने आगे बताया कि इस घटना के बाद परिवार अस्पताल से भाग गया था, हालांकि बच्ची की स्थिति खराब होने की वजह बाद में वापस लौट आया, जिसके बाद पुलिस ने औपचारिक रूप से मामला दर्ज किया और जांच शुरू की।

सूत्रों के अनुसार, परिवार खानाबदोश बंजारा समुदाय (Nomadic Banjara Community) से ताल्लुक रखता है। उनके पास कोई आधिकारिक पहचान पत्र नहीं है। शुरुआत में, उन्होंने पुलिस स्टेशन का रुख किया और बाद में बच्ची के गले पर कट का निशान पाए जाने पर उन्हें अस्पताल ले जाया गया। जांच के दौरान, डॉक्टरों ने पाया कि बच्ची से खून बह रहा था, जो यौन उत्पीड़न का संकेत देता है।