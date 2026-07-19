Video-कोटा के बॉयज हॉस्टल में घुसा मगरमच्छ, मेस में मची भगदड़, CCTV में कैद हुई पूरी घटना

कोटा। राजस्थान के कोटा शहर में शुक्रवार दोपहर उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक बॉयज हॉस्टल की बेसमेंट स्थित मेस में करीब 4 से 5 फीट लंबा मगरमच्छ घुस आया। उस समय मेस में खाना बन रहा था। मगरमच्छ को देखते ही कुक और अन्य कर्मचारी जान बचाकर बाहर भाग निकले, जबकि हॉस्टल में रह रहे कोचिंग छात्रों में भी दहशत फैल गई। घटना बोरखेड़ा इलाके के कोरल पार्क स्थित एक बॉयज हॉस्टल की है। मेस में लगे सीसीटीवी कैमरे में मगरमच्छ के सीढ़ियों से उतरकर बेसमेंट तक पहुंचने की पूरी घटना कैद हो गई। कुछ छात्रों ने उसे खुद पकड़ने की कोशिश की, लेकिन इससे मगरमच्छ और घबरा गया और मेस के अंदर इधर-उधर भागने लगा।

बॉयज हॉस्टल की मेस में घुसा मगरमच्छ राजस्थान के कोटा में एक बॉयज हॉस्टल की मेस में करीब 4 फीट लंबा मगरमच्छ घुस आया, जिससे छात्रों और कर्मचारियों में अफरातफरी मच गई. पूरी घटना cctv में कैद हुई. सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम ने काफी मशक्कत के बाद मगरमच्छ को सुरक्षित पकड़कर चंबल… pic.twitter.com/ha3jE3XYum — zingabad (@zingabad) July 18, 2026

सूचना मिलने पर वन विभाग की रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची और करीब एक घंटे की मशक्कत के बाद मगरमच्छ को सुरक्षित पकड़ लिया। शुरुआती जानकारी के मुताबिक, वह हॉस्टल के पास बहने वाले नाले से भटककर परिसर में पहुंच गया था। वन विभाग के अधिकारियों ने रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा होने के बाद मगरमच्छ को सुरक्षित चंबल नदी में छोड़ दिया। घटना में कोई घायल नहीं हुआ, लेकिन कुछ देर तक हॉस्टल में अफरा-तफरी का माहौल बना रहा और छात्र सहमे रहे।