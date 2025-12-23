KTM ने ये सबसे पॉपुलर सुपरस्पोर्ट बाइक की बंद , दमदार इंजन समेत बेहतरीन फीचर्स से थी लैस...

नई दिल्‍ली। KTM की सबसे पॉपुलर सिंगल-सिलेंडर सुपरस्पोर्ट बाइक RC 390 की बिक्री को ग्लोबल रूप में बंद कर दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक KTM RC 390 को यूनाइटे किंगडम, यूरोप और अन्य अंतरराष्ट्रीय बाजारों में बंद कर दिया है। हालांकि, इसकी बिक्री अभी केवल भारतीय बाजार में जारी रहेगी, क्यों कि इसे Bajaj Auto के साथ मिलकर यहीं पर किया जाता है। आइए विस्तार में जानते हैं कि इसे ग्लोबली क्यों बंद किया गया है?

जानें KTM RC 390 के बंद होने की वजह

KTM RC 390 को ग्लोबल बाजार में बंद करने के पीछे का कारण इसकी लगातार कम होती डिमांड है। इसे कंपनी की तरफ से भी माना गया है। यह बाइक यूनाइटेड किंगडम और यूरोप जैसे बाजारों में उम्मीद के मुताबिक बिक्री नहीं कर पा रही थी। इसी वजह से KTM ने इसे वहां से हटाने का फैसला लिया।

इसे अभी भी पुराने 373cc इंजन के साथ पेश किया जाता है, जबकि कंपनी की बाकी 390 सीरीज (जैसे Duke 390 और Adventure 390) को अब नए 399cc LC4c इंजन के साथ ऑफर किया जाता है। यह इंजन Euro 5+ एमिशन नॉर्म्स को भी पूरा करता है। RC 390 के इंजन को Euro 5+ के हिसाब से अपडेट करना महंगा सौदा होता, जिससे इसकी कीमत और बढ़ जाती और बाइक को बेचना और मुश्किल हो जाता। ग्लोबल बाजार में अब जो भी RC 390 का स्टॉक बचा है, उसे 2026 तक बेचने की योजना है।

भारत में KTM RC 390 का हाल

भारत में स्थिति थोड़ी अलग है। यहां RC 390 की डिमांड अभी भी इतनी है कि सीमित प्रोडक्शन को बनाए रखा जा सके। यही वजह है कि KTM India ने इस मॉडल को फिलहाल बंद नहीं किया है।

दिलचस्प बात यह है कि KTM India की वेबसाइट पर RC 390 अभी भी लिस्टेड है, लेकिन कीमत के आगे “Coming Soon” लिखा हुआ है।

GST 2.0 के दौरान RC 390 की आखिरी ज्ञात कीमत 3.23 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) थी।

इससे संकेत मिलते हैं कि KTM नए कलर ऑप्शन के साथ RC 390 को दोबारा लॉन्च कर सकती है, और उसी समय इसकी कीमतों में बदलाव भी देखने को मिल सकता है।

क्या नई जनरेशन KTM RC 390 लॉन्च होगी?

KTM फिलहाल नई जनरेशन RC 390 पर काम कर रही है, जिसे विदेशों में कई बार टेस्टिंग के दौरान देखा जा चुका है। इस अपकमिंग मॉडल में कई बड़े बदलाव नजर आ सकते हैं। इसमें नया फेयरिंग डिजाइन, जो पहली जनरेशन RC 390 से मिलता-जुलता होगा। इंजन और कूलिंग सिस्टम को दिखाने वाली फेयरिंग विंडो होगी। इसमें अंडरबेली एग्जॉस्ट के साथ बनाना शेप का स्विंगआर्म दिया जा सकता है।

इसमें नया 399cc LC4c इंजन दिया जा सकता है, जो करीब 46 PS की पावर और 40 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। यह इंजन 6-स्पीड गियरबॉक्स, स्लिपर क्लच और बाय-डायरेक्शनल क्विकशिफ्टर के साथ आएगा।

फीचर्स और इलेक्ट्रॉनिक्स के मामले में भी यह बाइक पूरी तरह से लैस होगी। उसी हिसाब से इसकी कीमत भी रखी जा सकती है। हालांकि, लॉन्च टाइमलाइन को लेकर फिलहाल कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है।