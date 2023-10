अनुच्छेद 370 हटने के बाद हुए पहले चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस-कांग्रेस गठबंधन करगिल में जीती 22 सीटें, बीजेपी को बड़ा झटका

श्रीनगर। अनुच्छेद 370 (Article 370) हटाए जाने के बाद करगिल में हुए लद्दाख आटोनोमस हिल डेवलेपमेंट काउंसिल (LAHDC) के हुए पहले चुनाव में विपक्ष के ‘इंडिया गठबंधन’ के घटक दल नेशनल कॉन्फ्रेंस ( National Conference) और कांग्रेस (Congress) ने 26 में से 22 सीटों पर शानदार जीत दर्ज की है।

बता दें कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ( National Conference) ने 12 और कांग्रेस (Congress) ने 10 सीटों पर जीत हासिल की है। बता दें कि ये चुनाव नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने मिलकर लड़ा था। उस हिसाब से 26 सीटों में 12+10= 22 सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस ( National Conference) और कांग्रेस (Congress) ने मिलकर जीत ली हैं। वहीं 2 सीटों पर निर्दलीय जीते हैं। गौरतलब है कि ये चुनाव 4 अक्टूबर को हुए थे, जिसके नतीजे रविवार को आ गए।

कुल सीटें: 26

नेशनल कॉन्फ्रेंस: 12

कांग्रेस: 10

बीजेपी: 2

निर्दलीय: 2

लद्दाख के कारगिल में पहला स्थानीय चुनाव

बता दें कि जब आर्टिकल 370 निरस्त हुआ था, उसके बाद अगस्त 2019 में जम्मू-कश्मीर से अलग होकर केंद्र शासित प्रदेश बना था। लद्दाख के कारगिल में उसके बाद ये पहला स्थानीय चुनाव है। नई परिषद का गठन 11 अक्टूबर से किया जाएगा।

4 अक्टूबर को कितनी वोटिंग हुई?

4 अक्टूबर को जब इस चुनाव के लिए वोटिंग हुई। इस चुनाव में 25 निर्दलीय उम्मीदवार समेत 85 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे थे। ये चुनाव नेशनल कॉन्फ्रेंस ( National Conference) और कांग्रेस (Congress) ने मिलकर लड़ा था। चुनाव में कांग्रेस (Congress) ने अपने 22 उम्मीदवार उतारे थे, वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 17 उम्मीदवार उतारे थे।

नेशनल कॉन्फ्रेंस ( National Conference) और कांग्रेस दोनों ने भाजपा को दूर रखने के लिए चुनाव पूर्व समझौता किया था। इस समझौते के अनुसार, दोनों दलों की पहाड़ी परिषद की कार्यकारी परिषद में बराबर हिस्सेदारी होगी। दोनों दलों ने नतीजों को भाजपा और उसके 5 अगस्त 2019 के फैसलों को खारिज करने वाला करार दिया।

सोशल साइट एक्स पर एक पोस्ट में नेशनल कॉन्फ्रेंस ( National Conference) के उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला (former Chief Minister Omar Abdullah) ने कहा कि परिणाम भाजपा और उसकी नीतियों के खिलाफ एक जबरदस्त फैसला है और केंद्र सरकार ने 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर के साथ जो किया, उसकी सहानुभूतिपूर्ण अस्वीकृति है।

.@jknc ends the day as the single largest party in the LAHDC Kargil polls with 12 councillors. Together with the Congress with whom we shared seats, we will have 21 or 22 councillors (1 seat is still being counted) out of 26. This is a resounding verdict against the BJP & its…

