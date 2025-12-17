  1. हिन्दी समाचार
  3. जर्मनी से लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने शेयर किया वीडियो, कहा भारत में तेजी से गिर रहा है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर

जर्मनी दौरे के दौरान बुधवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भारत के गिरते मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर चर्चा की। इस दौरान उन्होने कहा कि भारत को अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए प्रोडक्शन बढ़ाने की ज़रूरत है। कांग्रेस नेता आलोक शर्मा द्वारा शेयर किए गए एक वीडियो में गांधी ने BMW फैक्ट्री के अपने दौरे के बारे में बात करते हुए कहा कि हम BMW फैक्ट्री गए थे।

By Satish Singh 
Updated Date

नई दिल्ली। जर्मनी दौरे के दौरान बुधवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी (rahul gandhi) ने भारत के गिरते मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर (manufacturing sector) पर चर्चा की। इस दौरान उन्होने कहा कि भारत को अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए प्रोडक्शन बढ़ाने की ज़रूरत है। कांग्रेस नेता आलोक शर्मा (Congress leader Alok Sharma) द्वारा शेयर किए गए एक वीडियो में गांधी ने BMW फैक्ट्री के अपने दौरे के बारे में बात करते हुए कहा कि हम BMW फैक्ट्री गए थे। यह एक शानदार अनुभव था और मुझे यह देखकर खास तौर पर खुशी हुई कि उनके पास 450 CC की बाइक है। यह देखकर अच्छा लगा कि यहां भारतीय झंडा फहरा रहा है।

लोकसभा के नेता विपक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi, Leader of the Opposition in the Lok Sabha) ने वीडियो में आगे कहा कि भारत को प्रोडक्शन शुरू करने की ज़रूरत है। प्रोडक्शन किसी भी देश की सफलता की कुंजी है। हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर गिर रहा है। इसे असल में बढ़ना चाहिए। इस बीच लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी का जर्मनी के 5-दिवसीय दौरे के दौरान बर्लिन एयरपोर्ट पर पहुंचने पर इंडियन ओवरसीज कांग्रेस (Indian Overseas Congress) द्वारा गर्मजोशी से स्वागत किया गया। वह आज होने वाले एक बड़े IOC कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं, जहां वह पूरे यूरोप के IOC नेताओं से मिलेंगे। IOC टीमों ने माला पहनाकर उनका स्वागत किया। यह कार्यक्रम कांग्रेस की वैश्विक पहुंच और गतिविधियों को मजबूत करने के लिए आयोजित किया जा रहा है। IOC का कहना है कि राहुल गांधी भारतीय डायस्पोरा को संबोधित करने और यूरोप में पार्टी के विभिन्न अध्यक्षों से जुड़ने के लिए वहां हैं। वे NRI मुद्दों पर चर्चा करेंगे और वे पार्टी की विचारधारा को और कैसे फैला सकते हैं। इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के एक्स अकाउंट से एक पोस्ट में कहा गया कि हमें राहुल जी का स्वागत करते हुए गर्व हो रहा है, जो 17 दिसंबर को बर्लिन में भारतीय डायस्पोरा के साथ जुड़ेंगे। यह कार्यक्रम पूरे यूरोप से इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के सभी अध्यक्षों को एक साथ लाएगा, जो राहुल गांधी के साथ प्रमुख मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक अनोखा मंच प्रदान करेगा।

