Leh-Ladakh Travel Destination : लेह-लद्दाख में बेहद खूबसूरत ट्रैवल डेस्टिनेशन है , यहां एडवेंचर और खूबसूरती का मिश्रण दिखेगा

Leh-Ladakh Travel Destination : भारत में लेह-लद्दाख एक बेहद खूबसूरत ट्रैवल डेस्टिनेशन है। यहां के लुभावने पहाड़ी नजारे,बाइक राइड,शांत सड़कें और खूबसूरत माहौल पर्यटकों के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं है। बाइक लवर्स एक न एक बार बाइक राइड के लिए लेह-लद्दाख जरूर जाना चाहता है। लद्दाख में बहुत कुछ देखा जा सकता है। यहां के प्रमुख आकर्षणों में पैंगोंग झील, नुब्रा घाटी, लेह पैलेस और शांति स्तूप शामिल हैं। वहीं घूमने के मौसम की बात करें तो यहां का सबसे अच्छा समय अप्रैल के अंत से जुलाई के मध्य तक है। यात्री अक्सर लेह के लिए हवाई जहाज से आते हैं और उन्हें ऊंचाई पर रहने के लिए सावधानी बरतनी पड़ती है।

थिकसे मठ : लद्दाख में एक प्रभावशाली मठ परिसर जिसमें प्राचीन बौद्ध कलाकृतियाँ और सुंदर वास्तुकला मौजूद है।

खारदुंग ला दर्रा : यह दुनिया के सबसे ऊंचे मोटर योग्य दर्रों में से एक, जो रोमांचकारी दृश्य प्रस्तुत करता है।

तुरतुक लेह लद्दाख का एक बेहद खूबसूरत और छिपी हुई जगह है। ये एक छोटा सा गांव है, जो समुद्र तल से करीब 9 हजार से भी ज्यादा ऊंचाई पर बसा हुआ है। इतनी ऊंचाई से आपको एक अद्भुत नजारा देखने का मौका मिलता है।

इस क्षेत्र तक सीधी पहुंच के लिए लेह हवाई अड्डे पर उड़ान भरें।