लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने बिहार में एनडीए को किया मजबूत

पटना। यह स्पष्ट होता जा रहा है कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (National Democratic Alliance) विधानसभा चुनाव में जनादेश हासिल करेगा। चिराग पासवान और उनकी पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) ने भी बिहार में सत्तारूढ़ एनडीए को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाई है। चुनाव नतीजों का रुझान विपक्षी महागठबंधन के लिए निराशाजनक हो सकता है, लेकिन इससे उन्हें आश्चर्य या झटका नहीं लगना चाहिए।

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भारत के चुनाव आयोग द्वारा किए गए विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अभियान का विरोध करने के लिए वोटों को एकजुट करने के प्रयास में 16 दिनों की मतदाता अधिकार यात्रा की। गांधी कर्नाटक, हरियाणा और महाराष्ट्र में मतदाता सूची के पुनरीक्षण में विसंगतियों का आरोप लगाते रहे हैं और अनुमानित जनादेश को देखते हुए बिहार में इसे चुनावी मुद्दा बनाने की उनकी कोशिश असफल रही। दूसरे शब्दों में एसआईआर मुद्दे का विरोध करने के लिए गांधी जो भीड़ जुटाने में कामयाब रहे वह विपक्षी महागठबंधन के लिए वोटों में तब्दील नहीं हुई। एक कारण विपक्ष, खासकर कांग्रेस, द्वारा बिहार के लोगों से जुड़े गहरे मुद्दों को समझने में विफलता है। एक बेहद गरीब राज्य में बिहार सरकार ने महिलाओं को अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री महिला रोज़गार योजना के तहत 10,000 रुपये की घोषणा की, जिसका उपयोग महिला मतदाता अपने स्वयं सहायता समूहों और अन्य व्यवसायों को मज़बूत करने के लिए कर सकती हैं। भाजपा-जदयू की जोड़ी केवल कल्याणकारी नीतियों के मुद्दे पर चुनाव नहीं लड़ रही थी, जिसे कुछ लोग लोकलुभावनवाद का हिस्सा मान सकते हैं। हालाँकि, आम जनता और पारिवारिक अभिजात वर्ग के बीच अंतर को उजागर करने का उनका लोकलुभावन आख्यान एनडीए और वंशवादी राजनीति के खिलाफ उसके अभियान की सफलता की ओर भी इशारा करता है, जिसमें राहुल गांधी और राष्ट्रीय जनता दल (राजद) नेता तेजस्वी यादव को निशाना बनाया गया था। महागठबंधन के लिए चुनाव परिणामों को केवल चुनाव आयोग या एसआईआर अभ्यास पर थोपना एक राजनीतिक भूल होगी। दूसरे शब्दों में राजद और कांग्रेस को एनडीए द्वारा बनाए गए सामाजिक गठबंधनों पर आत्मचिंतन करने की आवश्यकता थी।