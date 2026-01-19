Long Weekend Trip 2026 : लॉन्ग वीकेंड के लिए परफेक्ट हैं खूबसूरत जगहें , आपका ट्रिप रहेगा यादगार

आजकल की भागदौड़ भरी जीवनशैली और काम के दबाव के बीच मिलने वाला ब्रेक सुकून भरी ट्रिप की डिमांड करता है। ऐसे में इस साल रिपब्लिक डे एक शानदार लॉन्ग वीकेंड लेकर आ रहा है, जो 23 जनवरी (शुक्रवार) की शाम से शुरू होकर 26 जनवरी (सोमवार) तक चलेगा। अगर आप अपने वीकेंड को खास बनाना है तो आप बिना ज्यादा छुट्टियां लिए और बजट बिगाड़े भीड़भाड़ से दूर एक आसान और किफायती ट्रिप प्लान कर सकते हैं। परिवार और दोस्तों के साथ घूमने के लिए ऐसी जगह चुने जहां पर आपको आराम, संस्कृति और नेचुरल ब्यूटी तीनों का एक साथ मिले। आइये जानते है।

गुवाहाटी

ये शहर खूबसूरत ब्रह्मपुत्र नदी के किनारों और असम में कामाख्या पहाड़ियों की हरी-भरी पहाड़ियों के बीच बसा है। यहां कई घूमने की जगहें हैं, जैसे मंदिर, नदी किनारे रेस्टोरेंट, सनसेट बोट राइड और असली असमी खाना। जनवरी का हल्का मौसम इन जगहों पर घूमने को और भी बेहतर बना देता है।

जीरो वैली, अरुणाचल प्रदेश

जीरो वैली की शांत पहाड़ियों और इसकी समृद्ध सांस्कृतिक पहचान इसे उन यात्रियों के लिए खास बनाती है जो सुकून और परंपराओं दोनों को महत्व देते हैं। इस घाटी की हरियाली के बीच हरे-भरे खेत, देवदार के जंगल और पारंपरिक जीवनशैली साफ दिखाई देती है। सर्दियों का मौसम यहां घूमने के लिए बेहतरीन रहता है। हल्की ठंड के बीच हाइकिंग करना और गांवों की सैर करना एक अलग ही अनुभव देता है।