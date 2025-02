Lucknow double murder: मोहनलालगंज में एक कलयुगी बेटे ने संपत्ति के विवाद में माता पिता को हथौड़े से कूचकर उतारा मौत के घाट

लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के मोहनलालगंज में एक कलयुगी बेटे ने अपने माता पिता की हथौड़ी से कूचकर हत्या (son beat his parents to death with a hammer) कर दी। हत्या कर मौके से फरार हो गया। मृतक बुजुर्ग दंपती के छोटे बेटे से तहरीर लेकर पुलिस ने केस दर्ज किया और आरोपी की तलाश कर रही है। साथ ही इस मामले की छानबीन भी जारी है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार संपत्ति के विवाद में बेटे ने इस दोहरे हत्याकांड को अंजाम दिया है।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार यह वारदात लखनऊ (Lucknow) के मोहनलालगंज थाना क्षेत्र के जबरौली गांव में हुई। मृतक जगदीश वर्मा की उम्र 70 साल और उनकी पत्नी शिवप्यारी की 68 साल इसी गांव में रहते थे। उनके दो बेटों में बड़े बेटे का नाम ब्रिशकित उर्फ लाला और छोटे बेटे का नाम देवदत्त है। जगदीश वर्मा लोहार का काम करते थे। बताया जा रहा है कि की दिनों से संपत्ति को लेकर बड़े बेटे ब्रशिकित से विवाद चल रहा था। घर में अक्सर लड़ाई झगड़ा होता रहता था।

स्थानीय लोगो के अनुसार शनिवार की देर रात बड़े बेटे का अपने माता पिता से झगड़ा हो गया था। इसी बीच बेटे ने हथौड़े से ताबड़तोड़ वार करना शुरु कर दिया। बेटे के वार से माता पिता चीखने चिल्लाने लगे। इसके बावजूद उसे अपने मां बाप पर तरस नहीं आया। बुजुर्ग दंपत्ति की चीख पुकार सुनकर पड़ोस के लोग आ गए। पड़ोसियों ने पुलिस को घटना की सूचना दी।

पुलिस ने घायल बुजुर्ग दंपत्ति को मोहनलालगंज सीएचसी में भर्ती कराया। उनकी स्थिति को देखते हुए डॉक्टरों ने दोनों को ट्रामा सेंटर के लिए रेफर कर दिया। वहां इलाज के दौरान दोनो की मौत हो गई। मोहनलालगंज एसीपी रजनीश वर्मा ने बताया कि आरोपी की तलाश में टीमें लगाई है। उन्होंने कहा कि दबिश दी जा रही है। जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।