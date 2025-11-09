Video Viral : लखनऊ में युवती का कार में बिना कपड़ों का सफर, एक-एक कर उतार दिए कपड़े

लखनऊ : यूपी की राजधानी लखनऊ (Lucknow) में एक बार फिर सड़कों पर अश्लील और खतरनाक स्टंट (Obscene and Dangerous Stunt) का वीडियो तेजी से वायरल है, जिसने पुलिस प्रशासन (Police Administration) पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। शहीद पथ (Shaheed Path) इलाके से रिकॉर्ड किए गए इस वायरल वीडियो (Viral Video) में एक युवती रात के समय चलती कार की खिड़की से बाहर निकलकर कपड़े उतारती हुई नजर आ रही है। यह फुटेज सोशल मीडिया (Social Media) पर आग की तरह फैल गया है और लोग इसे ‘शर्मनाक और खतरनाक ट्रेंड’ (Shameful and Dangerous Trend) बताते हुए कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।

बता दें कि गाजियाबाद नंबर की कार, पुलिस कर रही तलाश वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि यह घटना लखनऊ के शहीद पथ (Shaheed Path) के इलाके की है। कार का रजिस्ट्रेशन नंबर गाजियाबाद (UP-14) का बताया जा रहा है।

हालांकि, यह वीडियो कब का है? इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। मामले के सामने आते ही पुलिस ने तुरंत जांच शुरू कर दी है और कार मालिक और युवती की तलाश की जा रही है। थाना सुशांत गोल्फ सिटी के इंस्पेक्टर उपेंद्र सिंह (Inspector Upendra Singh of Sushant Golf City Police Station) ने पुष्टि करते हुए बताया कि वायरल फुटेज में शहीद पथ (Shaheed Path) का इलाका साफ दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा कि फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि वीडियो हाल का है या पुराना, लेकिन कार नंबर के आधार पर ऐसा करने वालों की तलाश की जाएगी।

सड़क सुरक्षा और कानून पर बड़ा सवाल

चलती कार से इस तरह खिड़की से बाहर झुककर अश्लील हरकत (Obscene Act) करना न केवल कानूनी अपराध है, बल्कि सड़क सुरक्षा के लिए भी बेहद खतरनाक है। यह फुटेज देखकर यूजर्स हैरान हैं और सवाल उठा रहे हैं कि राजधानी की सड़कों पर देर रात इस तरह की अश्लील हरकतें (Obscene Act) कैसे खुलेआम हो रही हैं। लखनऊ में इस तरह के मामले कोई नए नहीं हैं।

कुछ महीने पहले गोमतीनगर के G-20 रोड पर युवकों ने थार गाड़ी को दो पहियों पर नचाते हुए स्टंट किया था। इससे पहले भी कई बार रईसजादे देर रात अपनी गाड़ियों से खतरनाक स्टंट और अश्लील हरकतें करते हुए पकड़े गए हैं। ये घटनाएं लगातार बढ़ रहे रोड स्टंट और अश्लील वीडियो (Obscene Video) के एक खतरनाक ट्रेंड की ओर इशारा करती हैं।

पुलिस, बोली-जल्द होगी पहचान

पुलिस अब वायरल वीडियो (Viral Video) में दिख रही गाड़ी की रजिस्ट्रेशन डिटेल्स निकाल रही है। अधिकारियों का कहना है कि संबंधित वाहन मालिक और युवती की पहचान के बाद उन पर आईटी एक्ट और सार्वजनिक अश्लीलता (Public Obscenity) से जुड़ी धाराओं में सख्त कार्रवाई हो सकती है। पुलिस अधिकारियों ने दोहराया है कि ऐसी हरकतें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी और युवाओं को कानून का पालन करना चाहिए। इस वायरल वीडियो ने लखनऊ पुलिस (Lucknow Police) के लिए एक नई चुनौती खड़ी कर दी है, जिसे वे जल्द से जल्द सुलझाना चाहते हैं।