Video Viral : बस में अश्लील हरकत करते हुए मिले लंदन के धाकड़, यूजर्स बोले- कोई ऐसी जगह बची नहीं जहां...

Viral Video : A couple was caught engaging in obscene acts on a bus in London; users commented, "There's no place left where this doesn't happen..."
London Viral Video : भाजपा नेता मनोहर लाल धाकड़ का एक्सप्रेसवे पर एक लड़की के साथ अश्लील हरकत का वीडियो आग की तरह देश में फैल गया था। अभी तक धाकड़ के इस वीडियो को यूजर्स भुला नहीं पाए हैं। वहीं अब सोशल मीडिया पर लंदन से इस तरह का अश्लील वीडियो (Obscene Act) सामने आया है। जिसको यूजर्स लंदन का धाकड़ बता रहे हैं।
वीडियो में एक युवक और लड़की चलती बस में अश्लील हरकत (Obscene Act) करते हुए दिखाई देते हैं। ये वीडियो बस के बाहर से बनाया गया है। यूजर्स अब इस अश्लील वीडियो पर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। लंदन का ये वीडियो अब तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा है।
लंदन के ‘धाकड़’ का अश्लील वीडियो वायरल
साल 2026 के पहले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक अश्लील वीडियो काफी तेजी सा वायरल हो रहा है। वीडियो में एक बस दिखाई गई है और बस के अंदर सबसे पीछे की सीट पर लड़का-लड़की अश्लील हरकत कर रहे थे। बस ट्रैफिक में फंसी थी, इस दौरान किसी ने अश्लील हरकत कर रहे लड़के-लड़की का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। एक्स पर इस वीडियो को @vishalr25690560 नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है। इस अकाउंट पर जाकर आप वीडियो देख सकते हैं।
लंदन का धाकड़ 😂😂 pic.twitter.com/k4cH9YNhDR
— Vishal JyotiDev Agarwal 🇮🇳 (@JyotiDevSpeaks) January 1, 2026
यूजर्स कर रहे मजेदार कमेंट
वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर यूजर्स जमकर कमेंट्स कर रहे हैं. वीडियो के नीचे @BALLIA_UP_60 नाम के अकाउंट से कमेंट करके लिखा गया कि ‘लगता है भारत वाले धाकड़ से लंदन वाला धाकड़ इंस्पायर्ड है।’@alokyadav0070 नाम के अकाउंट से लिखा गया कि ‘कोई ऐसी जगह बची नहीं जहां धाकड़ जैसे लोग मिले नहीं। इसके अलावा @guddoo_sin64536 नाम के अकाउंट से कमेंट करके लिखा गया कि ‘आज कल धाकड़ हर देश में है।