  1. हिन्दी समाचार
  2. ख़बरें जरा हटके
  3. Video Viral : बस में अश्लील हरकत करते हुए मिले लंदन के धाकड़, यूजर्स बोले- कोई ऐसी जगह बची नहीं जहां…

Video Viral : बस में अश्लील हरकत करते हुए मिले लंदन के धाकड़, यूजर्स बोले- कोई ऐसी जगह बची नहीं जहां…

Viral Video : A couple was caught engaging in obscene acts on a bus in London; users commented, "There's no place left where this doesn't happen..."

By संतोष सिंह 
Updated Date

London Viral Video :  भाजपा नेता मनोहर लाल धाकड़ का एक्सप्रेसवे पर एक लड़की के साथ अश्लील हरकत का वीडियो  आग की तरह देश में फैल गया था। अभी तक धाकड़ के इस वीडियो को यूजर्स भुला नहीं पाए हैं। वहीं अब सोशल मीडिया पर लंदन से इस तरह का अश्लील वीडियो (Obscene Act)  सामने आया है। जिसको यूजर्स लंदन का धाकड़ बता रहे हैं।

पढ़ें :- Bangladesh Violence : बांग्लादेश में एक और हिंदू पर धारदार हथियार से हमला, फिर जिंदा जलाने की कोशिश, तालाब में कूदकर बचाई जान

वीडियो में एक युवक और लड़की चलती बस में अश्लील हरकत (Obscene Act) करते हुए दिखाई देते हैं। ये वीडियो बस के बाहर से बनाया गया है। यूजर्स अब इस अश्लील वीडियो पर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। लंदन का ये वीडियो अब तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा है।

लंदन के ‘धाकड़’ का अश्लील वीडियो वायरल

साल 2026 के पहले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक अश्लील वीडियो काफी तेजी सा वायरल हो रहा है। वीडियो में एक बस दिखाई गई है और बस के अंदर सबसे पीछे की सीट पर लड़का-लड़की अश्लील हरकत कर रहे थे। बस ट्रैफिक में फंसी थी, इस दौरान किसी ने अश्लील हरकत कर रहे लड़के-लड़की का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। एक्स पर इस वीडियो को @vishalr25690560 नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है। इस अकाउंट पर जाकर आप वीडियो देख सकते हैं।

यूजर्स कर रहे मजेदार कमेंट

वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर यूजर्स जमकर कमेंट्स कर रहे हैं. वीडियो के नीचे @BALLIA_UP_60 नाम के अकाउंट से कमेंट करके लिखा गया कि ‘लगता है भारत वाले धाकड़ से लंदन वाला धाकड़ इंस्पायर्ड है।’@alokyadav0070 नाम के अकाउंट से लिखा गया कि ‘कोई ऐसी जगह बची नहीं जहां धाकड़ जैसे लोग मिले नहीं। इसके अलावा @guddoo_sin64536 नाम के अकाउंट से कमेंट करके लिखा गया कि ‘आज कल धाकड़ हर देश में है।

पढ़ें :- न्यूयॉर्क सिटी के नए मेयर बने जोहरान ममदानी, कुरान पर हाथ रखकर 80 साल से बंद पड़े सबवे स्टेशन पर ली शपथ
इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Video Viral : बस में अश्लील हरकत करते हुए मिले लंदन के धाकड़, यूजर्स बोले- कोई ऐसी जगह बची नहीं जहां...

Video Viral : बस में अश्लील हरकत करते हुए मिले लंदन के...

Optical Illusion: ​सुपर जीनियस ही इस फोटो में ढूंढ़ पाएंगे 2026, अगर जिगर में दम हो तो ढूंढ़ निकालें

Optical Illusion: ​सुपर जीनियस ही इस फोटो में ढूंढ़ पाएंगे 2026, अगर...

Viral Video : तीन बदमाशों ने गलत जगह पंगा ले लिया, फिर जो हुआ उसे जरा आप भी देखिए

Viral Video : तीन बदमाशों ने गलत जगह पंगा ले लिया, फिर...

Video-मौत सामने फिर भी नहीं छोड़ा साथ, एक साथी को बचाने नदी में कूदा बंदरों का झुंड, मनुष्य की तुलना में जानवर होते हैं बेहतर दोस्त

Video-मौत सामने फिर भी नहीं छोड़ा साथ, एक साथी को बचाने नदी...

क्या सच में होती है आत्मा या शरीर में मौजूद है प्राणवायु?

क्या सच में होती है आत्मा या शरीर में मौजूद है प्राणवायु?

Viral Video : दिल्ली में Blinkit की तेज ​सर्विस देख अमेरिकी व्लॉगर को लगा झटका, तारीफ कर कह दी ऐसी बात

Viral Video : दिल्ली में Blinkit की तेज ​सर्विस देख अमेरिकी व्लॉगर...