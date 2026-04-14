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Lucknow News : 1090 चौराहे पर बाबा साहब और बीएसपी के पोस्टर ब्लेड से फाड़े, आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार

यूपी की राजधानी लखनऊ में मंगलवार को डॉ भीमराव अंबेडकर जयंती (Dr. Bhimrao Ambedkar Jayanti) से जुड़े पोस्टर फाड़ने के मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी हिमांशु मिश्रा (Accused Himanshu Mishra) को गिरफ्तार कर लिया है।

By शिव मौर्या 
Updated Date

लखनऊ। यूपी की राजधानी लखनऊ में मंगलवार को डॉ भीमराव अंबेडकर जयंती (Dr. Bhimrao Ambedkar Jayanti) से जुड़े पोस्टर फाड़ने के मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी हिमांशु मिश्रा (Accused Himanshu Mishra) को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि घटना हजरतगंज थाना क्षेत्र की है, जहां मुख्यमंत्री आवास से 1090 चौराहे तक लगे बीएसपी (BSP) के पोस्टर और बैनर ब्लेड से काट दिए गए थे। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस सक्रिय हुई और आरोपी को पकड़ लिया गया है। पुलिस के अनुसार आरोपी से पूछताछ जारी है और पूरे प्रकरण की गहन जांच की जा रही है।

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