  1. हिन्दी समाचार
  2. उत्तर प्रदेश
  3. Lucknow News : सहारा सिटी को नगर निगम ने किया सील , आवासीय कॉलोनी की जगह बना ली थी आलीशान कोठी

Lucknow News : सहारा सिटी को नगर निगम ने किया सील , आवासीय कॉलोनी की जगह बना ली थी आलीशान कोठी

लखनऊ नगर निगम (Lucknow Municipal Corporation) ने आखिरकार सोमवार को सहारा सिटी को सील कर दिया है। यह कार्रवाई सहारा इंडिया परिवार (Sahara India Pariwar) को दी गई मियाद खत्म होने के बाद की गई है। नगर निगम (Municipal Corporation) ने भारी पुलिस बल के साथ इस 130 एकड़ की संपत्ति को अपने कब्जे में लिया है।

By संतोष सिंह 
Updated Date

लखनऊ : लखनऊ नगर निगम (Lucknow Municipal Corporation) ने आखिरकार सोमवार को सहारा सिटी को सील कर दिया है। यह कार्रवाई सहारा इंडिया परिवार (Sahara India Pariwar) को दी गई मियाद खत्म होने के बाद की गई है। नगर निगम (Municipal Corporation) ने भारी पुलिस बल के साथ इस 130 एकड़ की संपत्ति को अपने कब्जे में लिया है। इस संपत्ति को मूल रूप से 40 एकड़ ग्रीन बेल्ट और शेष पर आवासीय कॉलोनी विकसित करने के लिए आवंटित किया गया था। हालांकि, सुब्रतो राय (Subroto Roy) सहारा ने यहां एक आलीशान कोठी बना ली थी।

पढ़ें :- Bihar Elections 2025: बिहार विधानसभा चुनाव का शंखनाद, जानिए कब पड़ेंगे वोट?

सीलिंग के दौरान सहारा के कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन किया। उनका कहना था कि पहले अंदर मौजूद परिवारों को बाहर निकाला जाए। यह मामला 1997 में लीड डीड रद्द होने के बाद से कोर्ट में था। 1 अक्टूबर को भी सीलिंग का प्रयास किया गया था, लेकिन तब सहारा के प्रतिनिधियों ने तीन दिन का समय मांगा था। यह समय सीमा सोमवार को समाप्त हो गई। सीलिंग के समय भारी पुलिस बल और पीएसी बल मौजूद रहा।

अंदर रह रहे परिवारों पर हो एक्‍शन : प्रदर्शनकारी

सुब्रतो राय (Subroto Roy) की हवेली कुल 130 एकड़ जमीन पर बनी हुई है। इसमें उनकी पत्‍नी सपना रॉय रहा करती थीं। कुछ दिनों पहले वो यहां से चली गई थीं। सीलिंग की कार्रवाई के दौरान कई कर्मचारी मौजूद रहे। इन लोगों ने नगर निगम की टीम से कहा कि सहारा सिटी में कई परिवार अब भी रह रहे हैं। उन पर कोई एक्‍शन नहीं लिया जा रहा है। कई दिनों से कर्मचारी सहारा सिटी (Sahara City) में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना था कि यहां रहने वाले परिवारों को पहले बाहर निकाला जाए, तभी वे यहां से जाएंगे।

पढ़ें :- UP News: यूपी में कोल्ड्रिफ पर लगी पूरी तरह से पाबंदी, अन्य कफ सिरप की भी होगी जांच
इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

UP News: यूपी में कोल्ड्रिफ पर लगी पूरी तरह से पाबंदी, अन्य कफ सिरप की भी होगी जांच

UP News: यूपी में कोल्ड्रिफ पर लगी पूरी तरह से पाबंदी, अन्य...

Lucknow News : सहारा सिटी को नगर निगम ने किया सील , आवासीय कॉलोनी की जगह बना ली थी आलीशान कोठी

Lucknow News : सहारा सिटी को नगर निगम ने किया सील ,...

सड़क दुर्घटना के बाद सभी ने छोड़ दी थी क्रिकेट खेलने की आस, चोटों के दर्द से अपने आपको उभरा, यूपी की सीनियर T-20 टीम में हुआ निशि कश्यप का चयन

सड़क दुर्घटना के बाद सभी ने छोड़ दी थी क्रिकेट खेलने की...

IPS Transfer: आईपीएस अफसरों के हुए तबादले, कानपुर के बदले पुलिस कमिश्नर, रघुवीर लाल को दी गई जिम्मेदारी

IPS Transfer: आईपीएस अफसरों के हुए तबादले, कानपुर के बदले पुलिस कमिश्नर,...

नारी की गरिमा, उसकी सुरक्षा, उसका सम्मान और उसके स्वावलंबन को भारत की संस्कृति ने सदैव से दिया है सर्वोच्च स्थान: सीएम योगी

नारी की गरिमा, उसकी सुरक्षा, उसका सम्मान और उसके स्वावलंबन को भारत...

अवैध अस्पतालों के खिलाफ भाजपा नेता ने सीएम को भेजा शिकायती पत्र

अवैध अस्पतालों के खिलाफ भाजपा नेता ने सीएम को भेजा शिकायती पत्र