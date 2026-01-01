  1. हिन्दी समाचार
  3. Lucknow News: हादसे में प्रॉपर्टी डीलर समेत दो की मौत, तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर नहर में गिरी

लखनऊ के गुडंबा थाना क्षेत्र में मंगलवार देर रात एक बड़ा हादसा हुआ। इस हादसे में प्रापर्टी डीलर समेत दो लोगों की मौत हो गयी, जबकि एक युवक हादसे में घायल हो गया। सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने मृतकों की शिनाख्त के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

By शिव मौर्या 
Lucknow News: लखनऊ के गुडंबा थाना क्षेत्र में मंगलवार देर रात एक बड़ा हादसा हुआ। इस हादसे में प्रापर्टी डीलर समेत दो लोगों की मौत हो गयी, जबकि एक युवक हादसे में घायल हो गया। सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने मृतकों की शिनाख्त के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक की पहचान बाराबंकी के पलिया कुर्सी रोड निवासी विनोद यादव (45) और अरुण (23) के रूप में हुई। पुलिस ने बताया कि, विनोद यादव प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते थे और गुडंबा थाने के पीछे पत्नी मीना व बेटे अभय के साथ रहते थे।

परिजनों के मुताबिक, विनोद अपने दो साथियों अरुण और कुंवर के साथ बाराबंकी के पालिया गांव गए थे। देर रात लौटते समय कार अनियंत्रित होकर नहर में गिर गयी। हादसे की आवाज सुनकर ग्रामीण मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद तीनों को माइनर से निकालकर सीएचसी गुडंबा पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने विनोद और अरुण को मृत घोषित कर दिया।

वहीं, उनका तीसा साथी कुंवर गंभीर रूप से घायल है, जिसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। विनोद के भाई वीरेंद्र ने कुंवर से पूछताछ और मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। वहीं अरुण के पिता संतोष रावत ने बताया कि उनके बेटे की पत्नी गर्भवती है और हाल ही में शादी हुई थी। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

 

