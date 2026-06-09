महुआ मोइत्रा का दावा- TMC के बागी बीजेपी में विलय कर लें, क्योंकि वह नई पार्टी नहीं बना सकते

TMC Turmoil : पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद टीएमसी पूरी तरह बिखरने के कगार पर है, क्योंकि विधायकों के बाद अब ममता बनर्जी के सांसदों ने भी बगावत कर दी है और कहा जा रहा है कि टीएमसी के 20 लोकसभा सांसद सरकार को समर्थन देने के लिए तैयार हैं। इस पर टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने बागियों को बीजेपी में विलय करने की सलाह दी है।
TMC Turmoil : पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद टीएमसी पूरी तरह बिखरने के कगार पर है, क्योंकि विधायकों के बाद अब ममता बनर्जी के सांसदों ने भी बगावत कर दी है और कहा जा रहा है कि टीएमसी के 20 लोकसभा सांसद सरकार को समर्थन देने के लिए तैयार हैं। इस पर टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने बागियों को बीजेपी में विलय करने की सलाह दी है।
दरअसल, टीएमसी में उठापटक के बीच सोमवार को पार्टी के 14 सांसदों ने केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के दिग्गज नेता भूपेंद्र यादव के आवास पर उनसे मुलाकात की। सांसद और TMC की पूर्व नेता काकोली घोष दस्तीदार ने दावा किया कि लोकसभा के 28 सांसदों में से 20 ने एनडीए सरकार को समर्थन देने का फैसला किया है। इस दावे पर टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने मंगलवार प्रतिक्रिया दी है।
महुआ मोइत्रा ने एक्स पोस्ट में लिखा, “भले ही बागियों को 19 सांसद (2/3) मिल जाएं – जो उन्हें नहीं मिले हैं – तो भी एकमात्र विकल्प यही है कि वे अपनी पार्टी के 2/3 हिस्से के साथ BJP में विलय कर लें। भूपेंद्र यादव और लोकसभा स्पीकर कोई अलग राजनीतिक पार्टी या गुट नहीं बना सकते। सुभाष देसाई बनाम महाराष्ट्र के राज्यपाल के प्रधान सचिव (2023) मामले में 5 जजों की बेंच ने यह तय कर दिया था।”
Even if traitors get 19 MPs (2/3) which they have not – only option is to merge with BJP along with 2/3 of political party. Bhupinder Yadav & @loksabhaspeaker cannot create separate political party or faction. 5 judge bench in Subhash Desai vs. Principal Secretary, Governor of…
— Mahua Moitra (@MahuaMoitra) June 9, 2026
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