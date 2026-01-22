छत्तीसगढ़ में बड़ा हादसा, रियल इस्पता प्लांट में हुआ विस्फोट, सात मजदूरों की मौत कई घायल, जांच में जुटी पुलिस

नई दिल्ली। छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) के बलौदा बाजार जिले में गुरुवार सुबह एक दुखद घटना सामने आई है। बलौदा जिले के बकुलाही स्थित रियल इस्पता प्लांट में विस्फोट हो गया। इस हादसे में सात मजूदरों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं कई मजूदर गंभीर रूप से घायल हो गए। ब्लास्ट के वक्त मजदूर भट्ठे के आसपास सफाई का काम कर रहे थे, तभी भट्ठे में बलास्ट हुआ और गर्म कोयला मजदूरों के शरीर पर जा गिरा।

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि दुर्घटना में घायल मजदूरों को उपचार के लिए अस्पताल मे भर्ती कराया गया है। सूचना मिलते ही दमकल के वाहन मौके पर पहुंच गए और आग बुझाने में जुट गए है। विस्फोट इतना जोरदार था कि काले धुएं गुब्बार कई मीटर ऊपर तक दिखा। वहीं बिल्डिंग की दीवार भी काली हो गई है। घटना क्षेत्र के आस पास राख और जले हुए कोयला बिखरा पकड़ा है। दमकल विभाग और पुलिस की टीम बचाव कार्य में जुटी हुई है। भाटापारा ग्रामीण पुलिस मामले विस्फोट के कारणों का पता लगाने में जुट गई है। विस्फोट किस कारण से हुआ इसका पता अभी तक नहीं चल सकेगा।