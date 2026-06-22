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कतर के रास लाफ़ान इंडस्ट्रियल एरिया में बड़ा धमाका, ग्लोबल एनर्जी मार्केट में मच सकती है उथल-पुथल

Qatar Blast : डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों के चलते स्विट्जरलैंड में अमेरिका और ईरान के बीच चल रही शांति वार्ता एक बार फिर बेपटरी हो गई है। ईरानी प्रतिनिधिमंडल ने रविवार को कुछ देर के लिए पहले दौर की वार्ता बीच में छोड़ दी। जिसके बाद दोनों देशों के बीच तनाव फिर बढ़ने लगा है। इस बीच, रविवार रात कतर के मुख्य नैचुरल गैस एक्सपोर्ट टर्मिनल पर एक धमाका हुआ। धमाके से लगी आग में कम से कम 54 लोग घायल हो गए और कई घंटों बाद भी 18 लोग लापता थे।

By Abhimanyu 
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Qatar Blast : डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों के चलते स्विट्जरलैंड में अमेरिका और ईरान के बीच चल रही शांति वार्ता एक बार फिर बेपटरी हो गई है। ईरानी प्रतिनिधिमंडल ने रविवार को कुछ देर के लिए पहले दौर की वार्ता बीच में छोड़ दी। जिसके बाद दोनों देशों के बीच तनाव फिर बढ़ने लगा है। इस बीच, रविवार रात कतर के मुख्य नैचुरल गैस एक्सपोर्ट टर्मिनल पर एक धमाका हुआ। धमाके से लगी आग में कम से कम 54 लोग घायल हो गए और कई घंटों बाद भी 18 लोग लापता थे।

पढ़ें :- ईरान ने फिर बंद किया स्ट्रेट ऑफ होर्मुज, जहाजों को दी चेतावनी

रिपोर्ट्स के अनुसार, यह धमाका तब हुआ जब कर्मचारी युद्ध के दौरान ईरान द्वारा किए गए हमले के बाद वहां कामकाज फिर से शुरू करने की कोशिश कर रहे थे। रास लाफ़ान इंडस्ट्रियल एरिया में हुए इस धमाके से ग्लोबल एनर्जी मार्केट में और उथल-पुथल मच सकती है, खासकर इसलिए क्योंकि कतर दुनिया के सबसे बड़े नैचुरल गैस उत्पादकों में से एक है। कतर ने अपना प्रोडक्शन तब बंद कर दिया था जब ईरान ने होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) पर अपना नियंत्रण कर लिया था, जिससे वह अपने ग्राहकों को शिपमेंट नहीं भेज पा रहा था।

युद्ध को स्थायी रूप से खत्म करने के लिए बातचीत जारी रहने के साथ ही, ईरान ने जलडमरूमध्य पर अपनी पकड़ ढीली कर दी, जिसके बाद कतर ने अपने एक्सपोर्ट टर्मिनल को फिर से शुरू करने का काम शुरू किया। सरकारी कंपनी कतरएनर्जी ने बताया कि रविवार रात इसी काम के दौरान बरज़ान गैस सप्लाई फैसिलिटी में धमाका हुआ और आग लग गई।धमाके के बाद नुकसान का सही अंदाज़ा नहीं लग पाया है; अधिकारियों ने शुरू में कहा था कि कुछ ही लोग घायल हुए हैं। लेकिन कुछ घंटों बाद, कतर के गृह मंत्रालय ने हताहतों की कहीं ज़्यादा संख्या बताई।

अधिकारियों के मुताबिक, मार्च में ईरान की एक मिसाइल रास लाफ़ान में गिरी थी, जिससे आग लग गई और आग बुझाए जाने से पहले “काफ़ी” नुकसान हुआ। ईरानी हमलों की वजह से कतर ने वहाँ पहले ही उत्पादन रोक दिया था। कतर फारस की खाड़ी में अपने विशाल ऑफ़शोर नेचुरल गैस फ़ील्ड को ईरान के साथ साझा करता है। नेचुरल गैस के इसी उत्पादन ने कतर को अमीर बनाया है।

पढ़ें :- US-Iran peace agreement: यूएस ईरान के बीच हो गया शांति समझौता, ईरानी राष्ट्रपति पेजेशकियान ने किए दस्तखत
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