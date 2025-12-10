आज दिल्ली की हवा में बड़ा सुधार, अब इतने पर आ गिरा AQI

Delhi AQI 10 December 2025: पिछले कई हफ्तों से जहरीली हवा में सांस लेने को मजबूर दिल्ली वालों को कुछ राहत मिलती दिख रही है। बुधवार को राष्ट्रीय राजधानी की हवा में सुधार देखने को मिला है। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अनुसार, बुधवार को दिल्ली की एयर क्वालिटी में सुधार हुआ, सुबह 9 बजे शहर का ओवरऑल एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 267 रिकॉर्ड किया गया।

सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के डेटा से पता चला कि मंगलवार सुबह शहर का AQI 291 था और सोमवार सुबह यह 318 था। CPCB के अनुसार, 0 से 50 के बीच के AQI को “अच्छा”, 51 से 100 को “संतोषजनक”, 101 से 200 को “मध्यम”, 201 से 300 को “खराब”, 301 से 400 को “बहुत खराब” और 401 से 500 को “गंभीर” माना जाता है।

ऑफिशियल मॉनिटरिंग से पता चला कि दिल्ली के 28 स्टेशनों पर एयर क्वालिटी ‘खराब’ रेंज में दर्ज की गई, जबकि नौ स्टेशन ‘बहुत खराब’ कैटेगरी में रहे। बुधवार सुबह सबसे खराब रीडिंग द्वारका के NSIT (324) और बवाना (319) में दर्ज की गई, दोनों जगहों पर एयर क्वालिटी बहुत खराब थी।

इस बीच, आईएमडी ने बुधवार को घने कोहरे और ठंडी हवा चलने का अनुमान लगाया है, साथ ही विज़िबिलिटी कम होने और टेम्परेचर में काफ़ी गिरावट की चेतावनी दी है। मिनिमम टेम्परेचर 7 डिग्री सेल्सियस तक गिरने की उम्मीद है, जिससे सुबह और रातें लोगों के लिए खास तौर पर ठंडी हो जाएंगी।