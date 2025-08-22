संसद भवन की सुरक्षा में बड़ी चूक, दीवार फांदकर गरुड़ द्वार तक पहुंचा शख्स; सुरक्षाकर्मियों ने धर-दबोचा

Parliament House Security Lapse: संसद भवन की सुरक्षा में बड़ी चूक का मामला सामने आया है। एक शख्स शुक्रवार को दीवार फांदकर संसद भवन में गरुड़ द्वार तक जा पहुंचा। हालांकि, सुरक्षाकर्मियों ने आरोपी को पकड़ लिया है और उससे पूछताछ कर रहे हैं।

समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार, आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि शुक्रवार सुबह एक व्यक्ति सुरक्षा में सेंध लगाते हुए संसद भवन की दीवार फांदने में कामयाब रहा, लेकिन सुरक्षाकर्मियों ने उसे पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। सूत्रों ने बताया कि घटना सुबह करीब 6.30 बजे हुई। उन्होंने बताया कि आगे की जांच जारी है।

सूत्रों के अनुसार, एक व्यक्ति सुबह-सुबह पेड़ के सहारे दीवार फांदकर संसद भवन में घुस गया। वह रेल भवन की तरफ से दीवार फांदकर नए संसद भवन के गरुड़ द्वार तक पहुंचने में सफल रहा है, लेकिन मौके पर मौजूद सुरक्षाकर्मियों ने आरोपी को पकड़ लिया है और उससे पूछताछ कर रहे हैं।