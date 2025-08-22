  1. हिन्दी समाचार
  2. क्षेत्रीय
  3. संसद भवन की सुरक्षा में बड़ी चूक, दीवार फांदकर गरुड़ द्वार तक पहुंचा शख्स; सुरक्षाकर्मियों ने धर-दबोचा

संसद भवन की सुरक्षा में बड़ी चूक, दीवार फांदकर गरुड़ द्वार तक पहुंचा शख्स; सुरक्षाकर्मियों ने धर-दबोचा

Parliament House Security Lapse: संसद भवन की सुरक्षा में बड़ी चूक का मामला सामने आया है। एक शख्स शुक्रवार को दीवार फांदकर संसद भवन में गरुड़ द्वार तक जा पहुंचा। हालांकि, सुरक्षाकर्मियों ने आरोपी को पकड़ लिया है और उससे पूछताछ कर रहे हैं।

By Abhimanyu 
Updated Date

Parliament House Security Lapse: संसद भवन की सुरक्षा में बड़ी चूक का मामला सामने आया है। एक शख्स शुक्रवार को दीवार फांदकर संसद भवन में गरुड़ द्वार तक जा पहुंचा। हालांकि, सुरक्षाकर्मियों ने आरोपी को पकड़ लिया है और उससे पूछताछ कर रहे हैं।

पढ़ें :- दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता को मिली Z कैटेगरी की सुरक्षा, अब 24 घंटे तैनात रहेंगे CRPF के हथियारबंद जवान

समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार, आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि शुक्रवार सुबह एक व्यक्ति सुरक्षा में सेंध लगाते हुए संसद भवन की दीवार फांदने में कामयाब रहा, लेकिन सुरक्षाकर्मियों ने उसे पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। सूत्रों ने बताया कि घटना सुबह करीब 6.30 बजे हुई। उन्होंने बताया कि आगे की जांच जारी है।

सूत्रों के अनुसार, एक व्यक्ति सुबह-सुबह पेड़ के सहारे दीवार फांदकर संसद भवन में घुस गया। वह रेल भवन की तरफ से दीवार फांदकर नए संसद भवन के गरुड़ द्वार तक पहुंचने में सफल रहा है, लेकिन मौके पर मौजूद सुरक्षाकर्मियों ने आरोपी को पकड़ लिया है और उससे पूछताछ कर रहे हैं।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

दिल्ली अधिवेशन में राजभर,पटेल और निषाद की तिकड़ी के निशाने पर अखिलेश नहीं बीजेपी है, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागेदारी की बनी रणनीति

दिल्ली अधिवेशन में राजभर,पटेल और निषाद की तिकड़ी के निशाने पर अखिलेश...

Lucknow News:नगर निगम कार्यकारिणी की बैठक आज, एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला के नाम पर होगी सड़क

Lucknow News:नगर निगम कार्यकारिणी की बैठक आज, एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला के नाम...

संसद भवन की सुरक्षा में बड़ी चूक, दीवार फांदकर गरुड़ द्वार तक पहुंचा शख्स; सुरक्षाकर्मियों ने धर-दबोचा

संसद भवन की सुरक्षा में बड़ी चूक, दीवार फांदकर गरुड़ द्वार तक...

'आरएसएस-बीजेपी से पैसे लेकर पांच परिवारों ने मेरी छवि खराब करने की कोशिश की...' तेज प्रताप यादव का बड़ा आरोप

'आरएसएस-बीजेपी से पैसे लेकर पांच परिवारों ने मेरी छवि खराब करने की...

यूरिया तस्करी की कोशिश नाकाम, छापेमारी में भारी मात्रा में खाद बरामद

यूरिया तस्करी की कोशिश नाकाम, छापेमारी में भारी मात्रा में खाद बरामद

कैसे पूरा होगा पीएम के 'स्वच्छ भारत मिशन' का सपना? जब कूड़ा निस्तारण के नाम पर सरकारी खजाने को लूट रही हैं कंपनियां

कैसे पूरा होगा पीएम के 'स्वच्छ भारत मिशन' का सपना? जब कूड़ा...