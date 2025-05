 खरगे मोदी सरकार पर बड़ा अटैक, बोले-ऑपरेशन सिंदूर तो छोटा सा युद्ध, सुरक्षा मुहैया न होने की वजह से पहलगाम में 26 लोग मारे गए

नई दिल्ली। पहलगाम आतंकी हमले (Pahalgam Terrorist Attack) को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे (Congress President Mallikarjun Kharge) ने केंद्र सरकार को घेरा है। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर (Operation Sindoor) को छोटा सा युद्ध बताया। कर्नाटक में कांग्रेस के कार्यकम में मल्लिकार्जुन खरगे (Mallikarjun Kharge) ने कहा कि पहलगाम में 26 लोग मारे गए क्योंकि मोदी सरकार ने वहां पर्यटकों को सुरक्षा मुहैया नहीं कराई। मोदी कश्मीर नहीं गए क्योंकि खुफिया एजेंसियों ने उन्हें ऐसा करने से मना किया था। केंद्र सरकार ने पर्यटकों से पहलगाम न जाने के लिए क्यों नहीं कहा? अगर उन्हें बताया गया होता, तो 26 लोगों की जान बचाई जा सकती थी। ऑपरेशन सिंदूर (Operation Sindoor) तो छोटा सा युद्ध है।

