बंगालियों से हो रहे भेदभाव के खिलाफ सड़कों पर उतरीं ममता, बंग्लाभाषियों के उत्पीड़न को लेकर बीजेपी को घेरा

कोलकाता। भाजपा शासित राज्यों में बंगाली भाषियों के कथित उत्पीड़न के खिलाफ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (Chief Minister Mamata Banerjee) बुधवार को कोलकाता की सड़कों पर उतरीं। भाजपा के खिलाफ जोरदार विरोध मार्च निकाला। यह रैली कोलकाता के कॉलेज स्क्वायर से शुरू होकर धर्मतला के दोरीना क्रॉसिंग तक गई। इसमें अभिषेक बनर्जी (Abhishek Banerjee) समेत पार्टी के कई बड़े नेता इस रैली में शामिल हुए। लगभग तीन किलोमीटर लंबे इस मार्च के लिए करीब 1,500 पुलिसकर्मी तैनात किए गए और कई सड़कों पर ट्रैफिक डायवर्ट किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (Chief Minister Mamata Banerjee) ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा।

In @narendramodi’s ‘New India’, speaking Bengali is treated like a crime. Across BJP-ruled states, Bengalis are being hunted, harassed, illegally detained, even deported across the border.

Enough is enough. In a fierce act of resistance, Smt. @MamataOfficial and Shri… pic.twitter.com/2zgCY0gI62

— All India Trinamool Congress (@AITCofficial) July 16, 2025