पहलवानों के समर्थन में उतरीं भाजपा सांसद मेनका गांधी, बोलीं- भगवान करें उन्हें मिले न्याय

सुल्तानपुर। पूर्व केंद्रीय मंत्री व भाजपा सांसद मेनका गांधी (Former Union Minister and BJP MP Maneka Gandhi) ने धरने पर बैठी पहलवानों के लिए भगवान से न्याय मांगा है। वह अपने चार दिवसीय दौरे पर सुल्तानपुर जिले में पहुंची हैं। सांसद मेनका गांधी (Maneka Gandhi) से जब धरने पर बैठी महिला पहलवानों के संबंध में सवाल पूछा गया तो उन्होंने बहुत ही नपे तुले शब्दों में जवाब दिया।

उन्होंने धरने पर बैठी महिला पहलवानों के लिए बस इतना ही कहा कि यह अफसोस की बात है। भगवान करें उन्हें न्याय मिले (May God give them justice) । बता दें कि पहलवानों ने भाजपा सांसद व कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह (BJP MP and Wrestling Association President Brij Bhushan Sharan Singh) पर कई आरोप लगाते हुए धरना प्रदर्शन शुरू किया है।

पूर्व केंद्रीय मंत्री व भाजपा सांसद मेनका गांधी (Former Union Minister and BJP MP Maneka Gandhi) ने धरने पर बैठी पहलवानों के लिए भगवान से न्याय मांगा है। भगवान करें उन्हें न्याय मिले (May God give them justice)। pic.twitter.com/Z1hZvUD26C — santosh singh (@SantoshGaharwar) May 3, 2023

ऐसे में भाजपा सांसद मेनका गांधी (Maneka Gandhi) के इस संक्षिप्त समर्थन से उन्हें बल मिलेगा तो विपक्षी भी मुखर हो सकते हैं। वहीं, मंगलवार को चुनावी सभा के दौरान मेनका गांधी (Maneka Gandhi) ने यूपी में माफियाओं पर हुई कार्रवाई की भी तारीफ की थी, जिसमें उन्होंने कहा कि सरकार की कार्रवाई से माफिया अपने घरों में दुबक गए हैं।

उन्होंने कहा कि आम आदमी शराफत से रहना चाहता है। वह चाहता है कि वह बिना किसी से डरे अपना जीवन यापन करे। इस तरह चुनाव प्रचार के बहाने मेनका गांधी (Maneka Gandhi) ने सरकार की तारीफ की है।