मनोज बाजपेयी बिहार में लड़ेंगे विधानसभा चुनाव? एक्टर ने बताया सच

बॉलीवुड के फेमस एक्टर मनोज बाजपेयी फिल्मों से लेकर वेब सीरीज में अपनी जबरदस्त एक्टिंग लोगों के दिलों पर राज कर रहे हैं । इसी बीच मनोज बाजपेयी का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वह एक राजनीतिक पार्टी का प्रमोशन करते नजर आ रहे हैं। इसके बाद लोग कयास लगा  रहे हैं कि एक्टर बिहार विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। वहीं इस वीडियो पर अब मनोज बाजपेयी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर कर चुप्पी तोड़ी है।

By Aakansha Upadhyay 
Updated Date

मनोज बाजपेयी ने पोस्ट में कही ये बात

मनोज बाजपेयी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया है और चुनाव लड़ने को लेकर सच्चाई बताई है। एक्टर ने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा है, ‘मैं पब्लिकली ये बताना चाहूंगा कि मेरा किसी भी राजनीतिक दल से कोई संबंध नहीं है।  वायरल हो रहा वीडियो प्राइम वीडियो के लिए मेरे द्वारा किए गए एक एड का एक फेक, पैच-अप एडिट है।  मैं इसे शेयर करने वाले सभी लोगों से ऐसे कंटेंट को फैलाने से रोकने की अपील करता हूं और लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि ऐसे मिसलीडिंग कंटेंट से ना जुड़ें या उसे प्रोत्साहित ना करें। ‘ मनोज बाजपेयी की इस पोस्ट पर लोग यूजर्स रिएक्शन दे रहे हैं।  लोगों का कहना है कि इस तरह से फेक कंटेंट से लोगों को खतरा है।

मनोज बाजपेयी के अपकमिंग प्रोजेक्ट

वहीं अगर मनोज बाजपई के वर्क फ्रंट की बात करें तो एक्टर बीत दिनों नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई फिल्म ‘इंस्पेक्टर जेंडे’ में नजर आए थे।  अब वह फिल्म ‘पुलिस स्टेशन में भूत’ में काम करते दिखाई देंगे. वहीं, मनोज बाजपेयी की प्राइम वीडियो की वेब सीरीज ‘द फैमिली मैन 3’ का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है।

