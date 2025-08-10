Maruti Suzuki: मारुति का नया अवतार, मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा फैंटम ब्लैक एडिशन पहले से ज्यादा प्रीमियम और स्पोर्टी लुक

  1. हिन्दी समाचार
देश में मारुति का नया अवतार ​हुआ है। इस बार मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा फैंटम ब्लैक एडिशन पहले से ज्यादा प्रीमियम और स्पोर्टी लुक के साथ बाजार में आई है।

नई दिल्ली। देश में मारुति का नया अवतार ​हुआ है। इस बार मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा फैंटम ब्लैक एडिशन पहले से ज्यादा प्रीमियम और स्पोर्टी लुक के साथ बाजार में आई है। यह कार अल्फा प्लस वेरिएंट पर आधारित है, जिसमें स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पावरट्रेन मिलता है। मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा फैंटम ब्लैक में 1.5 लीटर सेल्फ चार्जिंग हाइब्रिड पावरट्रेन है, जिसे ‘इंटेलिजेंट हाइब्रिड सिस्टम’ कहा जाता है और इसे ई-सीवीटी गियरबॉक्स से जोड़ा गया है। कुल मिलाकर, ये पावरट्रेन 114 बीएचपी का आउटपुट देता है जहां इंजन 91 बीएचपी और 122 एनएम का टॉर्क जनरेट करता है, वहीं मोटर 79 बीएचपी की पावर और 141 एनएम का टॉर्क जनरेट करता है। मारुति का दावा है कि ग्रैंड विटारा के स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वर्जन की इंजन कैपेसिटी 27.97 किमी/लीटर है। नए ब्लैक थीम की वजह से इसका लुक पहले से ज्यादा प्रीमियम और स्पोर्टी लगता है। ये एडिशन नेक्सा के 10 साल पूरे होने पर पेश किया गया है। मारुति सुजुकी के नेक्सा रिटेल चैनल के 10 साल पूरे होने पर इस कार को पेश किया गया है। नेक्सा की मेन एसयूवी होने के कारण, ग्रैंड विटारा फैंटम ब्लैक एडिशन को प्रीमियम स्टाइलिंग पर बनाया गया है। मारुति सुजुकी कंपनी ने बताया कि ‘ग्रैंड विटारा फैंटम ब्लाक’ वेरिएंट उन लोगों के लिए डिजाइन किया गया है जो हर ड्राइव में स्टाइल चाहते हैं।

मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड के मार्केटिंग और सेल्स के सीनियर एग्जीक्यूटिव अधिकारी, पार्थो बनर्जी ने कहा, ये लिमिटेड वेरिएंट न केवल एक्सट्रऑडिनरी डिस्प्ले करती है। ग्रैंड विटारा को लोगों ने काफी पसंद किया है। इसलिए इसने केवल 32 महीनों में 300,000 बिक्री का माइलस्टोन हासिल कर लिया है।
मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा फैंटम ब्लैक एडिशन में मिड-साइज़ एसयूवी का Original डिज़ाइन intact रखा गया है, ज​बकि इस कार में कुछ खास कॉस्मेटिक बदलाव किए गए हैं। इसमें बिल्कुल नया मैट ब्लैक एक्सटीरियर पेंट फिनिश, स्टैंडर्ड ग्रैंड विटारा जैसा ऑल-ब्लैक इंटीरियर, फॉक्स लेदर अपहोल्स्ट्री और शैंपेन गोल्ड एक्सेंट लगाये गये हैं। इस कार के Featuresकी बात करें तो, नए एडिशन में स्टैंडर्ड मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा अल्फा प्लस स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वाले ही Features दिए गए हैं। इसमें फॉक्स लेदर वाली वेंटिलेटेड फ्रंट सीटों के साथ पैनोरमिक सनरूफ भी दिया गया है। केबिन में वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले कनेक्टिविटी वाला 9 इंच का स्मार्टप्ले प्रो+ इंफोटेनमेंट सिस्टम और क्लेरियन साउंड सिस्टम भी लगया गया है।

सुरक्षा के लिए इस कार में 360 व्यू कैमरा और हेड-अप डिस्प्ले HUD लगया गया है। इस कार में सुजुकी कनेक्ट रिमोट एक्सेस भी दिया जाता है। इसमें 6 एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम , इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन के साथ एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम , हिल होल्ड कंट्रोल, रिवर्स पार्किंग सेंसर, रिमाइंडर के साथ 3-पॉइंट सीट बेल्ट दिया जाता है।

