Maruti Victoris Waiting Period : मारुति विक्टोरिस की भारी मांग, बुकिंग के बाद प्रतीक्षा अवधि बढ़ी

मारुति सुजुकी की 15 सितंबर को लॉन्च हुई नई विक्टोरिस कॉम्पैक्ट एसयूवी की बुकिंग लगभग एक महीने में 25,000 को पार कर गई है। यह एसयूवी भारतीय बाजार में तुरंत हिट साबित हुई है। मारुति की इस नवीनतम पेशकश को खरीदारों ने कितनी अच्छी प्रतिक्रिया दी है।

मांग बढ़ने के चलते, मारुति विक्टोरिस की प्रतीक्षा अवधि अब लगभग 10 हफ़्तों तक बढ़ गई है। मांग को पूरा करने के लिए मारुति द्वारा उत्पादन बढ़ाने के बावजूद, कई डीलरशिप शहर और वेरिएंट के आधार पर डिलीवरी में 2 से 3 महीने का समय बता रहे हैं। दूसरी तरफ किआ सेल्टोस की डिलीवरी के लिए ग्राहकों को 2 महीने तक इंतजार करना पड़ सकता है।

इस एसयूवी की मज़बूत सड़क उपस्थिति, सुविधाओं से भरपूर (Fuel-rich) केबिन और भारत एनसीएपी (NCAP) व ग्लोबल एनसीएपी (Global NCAP) दोनों में 5-स्टार सुरक्षा रेटिंग ने इसकी लोकप्रियता को और बढ़ा दिया है। खरीदार इसके विभिन्न इंजन विकल्पों – पेट्रोल, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड और फ़ैक्टरी-फिटेड सीएनजी – की भी Appreciate करते हैं।