Mayawati 70th Birthday : मायावती बोलीं- बसपा ने सभी जातियों और धर्मों का किया सम्मान, ब्राह्मण किसी का चोखा-बाटी न खायें, हम देंगे सम्मान

Mayawati 70th Birthday : बसपा (BSP) सुप्रीमो मायावती (Mayawati ) ने गुरुवार को अपना 70वां जन्मदिन लखनऊ में मनाया। इस मौके पर पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने भाजपा सहित बाकी पार्टियों पर बड़ा हमला बोला है। मायावती (Mayawati ) ने कहा कि सभी सरकारें बसपा सरकार (BSP Government) के तरफ से चलाई जा रही योजनाओं का नाम बदलकर चला रही हैं।

By संतोष सिंह 
Mayawati 70th Birthday : बसपा (BSP) सुप्रीमो मायावती (Mayawati ) ने गुरुवार को अपना 70वां जन्मदिन लखनऊ में मनाया। इस मौके पर पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने भाजपा सहित बाकी पार्टियों पर बड़ा हमला बोला है। मायावती (Mayawati ) ने कहा कि सभी सरकारें बसपा सरकार (BSP Government) के तरफ से चलाई जा रही योजनाओं का नाम बदलकर चला रही हैं। उन्होंने कहा कि विरोधियों ने भ्रम फैलाकर बसपा को तोड़ने की कोशिश की है।

कांग्रेस, बीजेपी सहित अन्य जातिवादी पार्टियां अलग-अलग हथकंडे अपना रही हैं। इनको मुंहतोड़ जवाब देकर यूपी में पांचवीं बार बसपा (BSP) की सरकार बनानी है। उन्होंने कहा कि शीतकालीन सत्र में बीजेपी और कांग्रेस के विधायक अपनी उपेक्षा से नाराज होकर जुटे थे। बसपा ने ब्राह्मण को भागीदारी दी। ब्राह्मणों को किसी का चोखा बाटी नहीं चाहिए। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य समाज का बसपा सरकार (BSP Government) पूरा ध्यान रखेगी। बसपा (BSP ) ने हमेशा ही उनका सम्मान किया है। बसपा ऐसी पार्टी है जिसने सभी जातियों और धर्मो का सम्मान किया है।

सरकारों पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि कांशीराम के मरने पर राष्ट्रीय शोक नहीं घोषित किया। उनकी उपेक्षा की गई। दूसरी जातियों के साथ मुस्लिम समाज के साथ अन्याय हो रहा। बसपा सरकार में दंगा फसाद नहीं हुआ। हमारी सरकार में यादवों का भी ध्यान रखा गया।

बसपा अकेले ही लड़ेगी चुनाव

मायावती (Mayawati ) ने कहा कि इस बार के विधानसभा चुनाव में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। वर्तमान में सभी समाज दुखी हैं और वह बसपा की सरकार चाह रहे हैं। इस बार गुमराह नहीं होना है। ईवीएम में धांधली और बेइमानी की चर्चा है। ये व्यवस्था कभी भी खत्म हो सकती है। एसआईआर की काफी शिकायतें है। इससे हमें सजग रहना होगा। गठबंधन से बसपा को नुकसान होता है। खासकर अपर कास्ट का वोट जातिवादी पार्टियों को मिलता है। तभी सारी पार्टियां हमसे गठबंधन चाहती हैं। भविष्य में बसपा सभी चुनाव अकेले लड़ेगी। आगे जब अपर कास्ट का वोट हमें मिलने का भरोसा हो जाएगा, तब गठबंधन करेंगे लेकिन इसमें अभी बरसों लगेंगे।

शार्ट सर्किट के बाद रोक दी गई कॉन्फ्रेंस

मायावती (Mayawati ) की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान शार्ट सर्किट से हाल में अफरातफरी मच गई। इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस रोक दी गई और सुरक्षाकर्मी बसपा सुप्रीमो को बाहर लेकर चले गए।

