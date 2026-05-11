  1. हिन्दी समाचार
  2. उत्तर प्रदेश
  3. इसका असर गरीबों के जीवन, महिला सुरक्षा पर दिखना भी चाहिए…यूपी मं​त्रिमंडल विस्तार पर बोलीं मायावती

इसका असर गरीबों के जीवन, महिला सुरक्षा पर दिखना भी चाहिए…यूपी मं​त्रिमंडल विस्तार पर बोलीं मायावती

मायावती ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, वैसे तो मंत्रिमण्डल का घटाना-बढ़ाना व विस्तार आदि सत्ताधारी पार्टी का आन्तरिक राजनीतिक चिन्तन का मामला ज़्यादा होता है और इसीलिये उत्तर प्रदेश मंत्रिमण्डल के कल हुये विस्तार के बारे में कुछ भी टीका-टिप्पणी करना उचित नहीं होगा, किन्तु कुल मिलाकर इसका अच्छा प्रभाव आमजन के हित के साथ-साथ ख़ासकर सर्वसमाज के ग़रीबों, मज़दूरों, किसानों, युवाओं के जीवन की बेहतरी एवं महिला सुरक्षा-सम्मान आदि पर पड़ता हुआ दिखना भी ज़रूर चाहिये, वरना लोग इसको राजनीतिक जुगाड़ तथा सरकारी संसाधन पर बढ़ा हुआ बोझ ही मान लेंगे।

By शिव मौर्या 
Updated Date

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में हुए मंत्रिमंडल विस्तार पर बसपा सुप्रीमो मायावती की प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने कहा कि, इस मं​त्रिमंडल विस्तार का असर गरीबों के जीवन, महिला सुरक्षा पर दिखना भी चाहिए। दरअसल, यूपी में रविवार को योगी मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, जिसमें छह मंत्री बनाए गए, जबकि दो मंत्रियों का प्रमोशन हुआ है।

पढ़ें :- Video-थूककर पिज्जा बना रहा था दुकान संचालक मुजम्मिल, नोएडा की पिज्जा दुकान का वीडियो वायरल

मायावती ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, वैसे तो मंत्रिमण्डल का घटाना-बढ़ाना व विस्तार आदि सत्ताधारी पार्टी का आन्तरिक राजनीतिक चिन्तन का मामला ज़्यादा होता है और इसीलिये उत्तर प्रदेश मंत्रिमण्डल के कल हुये विस्तार के बारे में कुछ भी टीका-टिप्पणी करना उचित नहीं होगा, किन्तु कुल मिलाकर इसका अच्छा प्रभाव आमजन के हित के साथ-साथ ख़ासकर सर्वसमाज के ग़रीबों, मज़दूरों, किसानों, युवाओं के जीवन की बेहतरी एवं महिला सुरक्षा-सम्मान आदि पर पड़ता हुआ दिखना भी ज़रूर चाहिये, वरना लोग इसको राजनीतिक जुगाड़ तथा सरकारी संसाधन पर बढ़ा हुआ बोझ ही मान लेंगे।

उन्होंने आगे लिखा, इतना ही नहीं बल्कि समाज के हर वर्गों में भी विशेषकर कमज़ोर तबक़ों के जान, माल व मज़हब की सुरक्षा व उन्हें न्याय मिलता हुआ महसूस होने पर सरकार व उनके सभी मंत्रियों के कार्यकलापों में परिलक्षित भी हो तो यह उचित होगा, जो कि सरकारों व उनके मंत्रियों की पहली संवैधानिक ज़िम्मेदारी बनती है।

इसी क्रम में अभी हाल ही में राजधानी लखनऊ में ब्राह्मण समाज से ताल्लुक रखने वाले भाजपा के एक युवा नेता पर जानलेवा हमला होने से हर तरफ एकबार फिर से क़ानून-व्यवस्था के साथ-साथ इस बात पर भी चर्चा शुरू हो गयी है कि यूपी में ब्राह्मण समाज यहाँ केवल उपेक्षित ही नहीं बल्कि काफी असुरक्षित भी है, जो अति-चिन्तनीय, जबकि बी.एस.पी. की रही सभी सरकारों में समाज के हर वर्ग के जान, माल व मज़हब के साथ-साथ बेहतरीन क़ानून-व्यवस्था के तह्त ब्राहमण समाज सहित समाज के सभी वर्गों को ’सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय’ की नीति व सिद्धान्त के अन्तर्गत न्याय और सुरक्षा दी गयी थी, जो कि सर्वविदित है।

पढ़ें :- नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया,अब इस लापरवाही का खामियाजा देश और जनता को उठाना होगा : कांग्रेस
इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Video-थूककर पिज्जा बना रहा था दुकान संचालक मुजम्मिल, नोएडा की पिज्जा दुकान का वीडियो वायरल

Video-थूककर पिज्जा बना रहा था दुकान संचालक मुजम्मिल, नोएडा की पिज्जा दुकान...

Lekhpal Recruitment Examination : यूपी के 44 जिलों में 21 मई को होगी लेखपाल भर्ती की मुख्य परीक्षा, अग्रिम सूचना जारी

Lekhpal Recruitment Examination : यूपी के 44 जिलों में 21 मई को...

राहुल गांधी और अखिलेश यादव पर बरसे दोनों डिप्टी सीएम, कहा-वैश्विक संकट के समय भी कर रहे हैं घटिया राजनीति

राहुल गांधी और अखिलेश यादव पर बरसे दोनों डिप्टी सीएम, कहा-वैश्विक संकट...

वाराणसी में तेज रफ्तार थार ने बाइक सवार परिवार को 200 मीटर तक घसीटा, मां और 4 वर्षीय बेटी की मौत

वाराणसी में तेज रफ्तार थार ने बाइक सवार परिवार को 200 मीटर...

इसका असर गरीबों के जीवन, महिला सुरक्षा पर दिखना भी चाहिए...यूपी मं​त्रिमंडल विस्तार पर बोलीं मायावती

इसका असर गरीबों के जीवन, महिला सुरक्षा पर दिखना भी चाहिए...यूपी मं​त्रिमंडल...

लखनऊ: मस्जिद के इमाम से पत्नि के अवैध संबंध, जहर देकर बच्चो को मारने की साजिश, पति ने दर्ज कराई FIR

लखनऊ: मस्जिद के इमाम से पत्नि के अवैध संबंध, जहर देकर बच्चो...