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मेरठ में दशहरे पर भीषण हादसा, इको और स्विफ्ट की आमने-सामने टक्कर; इलाज के दौरान 3 की मौत

उत्तर प्रदेश के मेरठ में दशहरे के दिन सड़क हादसे ने तीन परिवारों की खुशियां छीन लीं। खरखौदा बाईपास पर इको और स्विफ्ट कार के बीच जोरदार आमने-सामने की भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों गाड़ियां बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गईं। हादसे में गंभीर रूप से घायल तीन लोगों ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया..

By Harsh 
Updated Date

मेरठ:  उत्तर प्रदेश के मेरठ में दशहरे के दिन सड़क हादसे ने तीन परिवारों की खुशियां छीन लीं। खरखौदा बाईपास पर इको और स्विफ्ट कार के बीच जोरदार आमने-सामने की भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों गाड़ियां बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गईं। हादसे में गंभीर रूप से घायल तीन लोगों ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया।

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टक्कर के बाद सड़क पर मची अफरातफरी

हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई। दोनों कारों में सवार लोग गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर गिर पड़े। दुर्घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय लोग मदद के लिए पहुंचे और पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने लोगों की सहायता से घायलों को एंबुलेंस के जरिए मेरठ मेडिकल कॉलेज पहुंचाया।

अस्पताल में डॉक्टरों की टीम ने घायलों को बचाने की कोशिश की, लेकिन चोटें गंभीर होने के कारण तीन लोगों की जान नहीं बचाई जा सकी। मौतों की खबर मिलते ही मृतकों के परिवारों में मातम छा गया।

तेज रफ्तार बनी हादसे की वजह?

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प्रारंभिक जानकारी में दुर्घटना की वजह तेज रफ्तार बताई जा रही है। हालांकि, हादसा किन परिस्थितियों में हुआ और दोनों वाहनों में टक्कर कैसे हुई, इसकी पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी। पुलिस ने मृतकों के शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए हैं और मामले की जांच शुरू कर दी है। दशहरे के दिन हुए इस हादसे ने एक बार फिर सड़क पर तेज रफ्तार और लापरवाही से वाहन चलाने के खतरों को सामने ला दिया है।

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