मेगा स्टार चिरंजीवी ने पोस्ट कर अपने पौत्रों के नाम की घोषणा, कुछ दिन पहले ही रामचरण जुड़वां बच्चों के बने है पिता

बहुत खुशी और गर्व के साथ मेगास्टार चिरंजीवी ने अपने बेटे एक्टर राम चरण और उपासना कामिनेनी के जुड़वां बच्चों के नामों की घोषणा की है। जो कोनिडेला परिवार के लिए एक दिल को छू लेने वाला पल है। अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर चिरंजीवी ने जुड़वां बच्चों की पहली झलक शेयर कीइ है। जिसमें गर्वित दादाजी उनमें से एक को अपनी बाहों में लिए हुए बहुत खुश दिख रहे थे।

By Satish Singh 
Updated Date

मुंबई। बहुत खुशी और गर्व के साथ मेगास्टार चिरंजीवी ने अपने बेटे एक्टर राम चरण और उपासना कामिनेनी के जुड़वां बच्चों के नामों की घोषणा की है। जो कोनिडेला परिवार के लिए एक दिल को छू लेने वाला पल है। अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर चिरंजीवी ने जुड़वां बच्चों की पहली झलक शेयर कीइ है। जिसमें गर्वित दादाजी उनमें से एक को अपनी बाहों में लिए हुए बहुत खुश दिख रहे थे। फोटो के कैप्शन में चिरंजीवी ने जुड़वां बच्चों के नाम शिव राम कोनिडेला और अनवीरा देवी कोनिडेला बताया है।

मेगास्टार चिरंजीवी ने पोस्ट करते हुए कहा कि बहुत खुशी और भगवान की कृपा के साथ हमें अपने दो छोटे आशीर्वादों के खूबसूरत नामों की घोषणा करते हुए बहुत खुशी हो रही है। शिव राम कोनिडेला और अनवीरा देवी कोनिडेला। शिव राम दो हमेशा रहने वाले आदर्शों का गहरा मेल है। शिव शिव शंकर वर प्रसाद से प्रेरित है, जो अंदरूनी ताकत, आध्यात्मिक गहराई और शांति को दिखाता है। राम चरण का राम नेकी, दया और नैतिक साहस को दिखाता है। साथ में यह नाम अंदरूनी ताकत और ज़िम्मेदार काम के बीच तालमेल को दिखाता है। अनवीरा देवी दिव्य स्त्रीत्व की एक दुर्लभ और शक्तिशाली अभिव्यक्ति है। अनवीरा निडरता, लचीलापन और भगवान की सुरक्षा को दिखाती है, जो कनक दुर्गा देवी के आशीर्वाद से प्रेरित है। एक ऐसा नाम जो कृपा, साहस और अटूट ताकत को दिखाता है। हम शिव राम और अनवीरा देवी के लिए आपका आशीर्वाद चाहते हैं क्योंकि वे अपनी ज़िंदगी की खूबसूरत यात्रा शुरू कर रहे हैं।

