महबूबा मुफ्ती, बोली-BJP के राजनीतिक नाटक से गंभीर मुद्दों का कैसे होगा समाधान?

नई दिल्ली। संसद के शीतकालीन सत्र (Parliament Winter Session) में वंदे मातरम (Vande Mataram) पर विशेष चर्चा के बीच जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (PDP) की प्रमुख महबूबा मुफ्ती (Chief Mehbooba Mufti) ने सोमवार को भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा है कि BJP खोखले प्रतीकवाद में लिप्त है।

Parliament is busy sparring over a two hundred year old Vande Mataram even as IndiGo passengers are left stranded and desperate for answers. Instead of confronting the crises hurting people right now BJP seems intent on indulging in empty symbolism. How will this political… — Mehbooba Mufti (@MehboobaMufti) December 8, 2025

एक्स पर एक पोस्ट में महबूबा ने कहा कि संसद 150 साल पुराने वंदे मातरम पर बहस में व्यस्त है जबकि इंडिगो यात्री (Indigo Passengers) फंसे हुए हैं और जवाब के लिए बेताब हैं। उन्होंने कहा कि लोगों को परेशान करने वाले संकटों का समाधान करने के बजाय, भाजपा खोखले प्रतीकवाद (BJP Hollow Symbolism) में लिप्त प्रतीत होती है। पीडीपी प्रमुख (PDP Chief) ने पूछा कि यह राजनीतिक नाटक कैसे नौकरियां उत्पन्न करेगा, बढ़ती कीमतों को नियंत्रित करेगा या लाखों भारतीयों के वास्तविक समस्याओं से निपटेगा?