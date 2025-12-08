महबूबा मुफ्ती, बोली-BJP के राजनीतिक नाटक से गंभीर मुद्दों का कैसे होगा समाधान?

  1. हिन्दी समाचार
संसद के शीतकालीन सत्र (Parliament Winter Session) में वंदे मातरम (Vande Mataram) पर विशेष चर्चा के बीच जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (PDP) की प्रमुख महबूबा मुफ्ती (Chief Mehbooba Mufti) ने सोमवार को भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा है कि BJP खोखले प्रतीकवाद में लिप्त है।

By संतोष सिंह 
Updated Date

नई दिल्ली। संसद के शीतकालीन सत्र (Parliament Winter Session) में वंदे मातरम (Vande Mataram) पर विशेष चर्चा के बीच जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (PDP) की प्रमुख महबूबा मुफ्ती (Chief Mehbooba Mufti) ने सोमवार को भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा है कि BJP खोखले प्रतीकवाद में लिप्त है।

पढ़ें :- अखिलेश ने शब्दों के तीर से सरकार पर किया वार, बोले-वन्दे मातरम् सियासत नहीं, राष्ट्रप्रेम का भाव है, जो आज़ादी के संघर्ष में नहीं थे, वे क्या जानेंगे इसका महत्व?

एक्स पर एक पोस्ट में महबूबा ने कहा कि संसद 150 साल पुराने वंदे मातरम पर बहस में व्यस्त है जबकि इंडिगो यात्री (Indigo Passengers) फंसे हुए हैं और जवाब के लिए बेताब हैं। उन्होंने कहा कि लोगों को परेशान करने वाले संकटों का समाधान करने के बजाय, भाजपा खोखले प्रतीकवाद (BJP Hollow Symbolism) में लिप्त प्रतीत होती है। पीडीपी प्रमुख (PDP Chief) ने पूछा कि यह राजनीतिक नाटक कैसे नौकरियां उत्पन्न करेगा, बढ़ती कीमतों को नियंत्रित करेगा या लाखों भारतीयों के वास्तविक समस्याओं से निपटेगा?

