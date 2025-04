MIB Advisory : मोदी सरकार ने मीडिया के लिए जारी की एडवाइजरी, कहा- रक्षा अभियानों की न करें लाइव कवरेज

MIB Advisory : केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय (Union Ministry of Information and Broadcasting) ने राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एक एडवाइजरी जारी (Advisory Issued) की है। इसमें मंत्रालय ने सभी मीडिया चैनलों को रक्षा अभियानों और सुरक्षा बलों की गतिविधियों का सीधा प्रसारण नहीं करने का आदेश दिया है। यह एडवाइजरी पहलगाम आतंकवादी हमले (Pahalgam Terrorist Attack) के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए जारी की गई है। इसमें 8 निर्देश दिए गए हैं, आइये एक-एक करके सबके बारे में जानते हैं।

पहलगाम आतंकी हमले के 4 दिन बाद एडवाइजरी जारी

केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (Union Ministry of Information and Broadcasting) ने पहलगाम आतंकी हमले (Pahalgam Terrorist Attack) के 4 दिन बाद एडवाइजरी जारी (Advisory Issued) की है। इसमें भारत की मौजूदा स्थिति और पड़ोसी देश पाकिस्तान के साथ तनावपूर्ण माहौल देखते हुए देशहित में मीडिया चैनलों को लाइव कवरेज के दौरान सावधानी बरतने और नियमों का पालन करने के लिए 8 निर्देश दिए। नीचे सभी 8 नियमों के बारे में पढ़ें।

Ministry of Information and Broadcasting issues advisory to all Media channels to refrain from showing live coverage of defence operations and movement of security forces in the interest of national security. pic.twitter.com/MQjPvlexdr

