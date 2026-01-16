  1. हिन्दी समाचार
मंत्री प्रियांक खड़गे का भाजपा पर तीखा हमला, कहा- भाजपा के भीतर नेतृत्व की भारी कमी

कर्नाटक के पंचायत राज ग्रामीण विकास मंत्री प्रियांक खड़गे ने शुक्रवार को बल्लारी में भाजपा के विरोध प्रदर्शन पर तीखा हमला बोला है। उन्होने कहा कि भाजपा की नाकाम पदयात्रा ने राज्य इकाई के भीतर नेतृत्व की भारी कमी को उजागर कर दिया है। प्रियांक ने कहा कि वे अपना कन्वेंशन या विरोध प्रदर्शन करने के लिए आज़ाद हैं। लेकिन जो बात साफ दिख रही है, वह है भाजपा के भीतर नेतृत्व की कमी।

By Satish Singh 
Updated Date

नई दिल्ली। कर्नाटक के पंचायत राज ग्रामीण विकास मंत्री प्रियांक खड़गे (Panchayat Raj and Rural Development Minister Priyank Kharge) ने शुक्रवार को बल्लारी में भाजपा के विरोध प्रदर्शन पर तीखा हमला बोला है। उन्होने कहा कि भाजपा की नाकाम पदयात्रा ने राज्य इकाई के भीतर नेतृत्व की भारी कमी को उजागर कर दिया है। प्रियांक ने कहा कि वे अपना कन्वेंशन या विरोध प्रदर्शन करने के लिए आज़ाद हैं। लेकिन जो बात साफ दिख रही है, वह है भाजपा के भीतर नेतृत्व की कमी। जो पदयात्रा शुरू हुई थी, वह शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई। उन्होंने कहा कि यह नाकामी राज्य में पार्टी नेताओं के अपने शीर्ष नेतृत्व में आत्मविश्वास की कमी को दिखाती है।

मंत्री प्रियांक खड़गे ने विधानसभा में भाजपा विधायकों के बर्ताव की भी आलोचना की। उन्होंने कहा कि उनके नेतृत्व की कमी विधानसभा में भी दिखती है, जहां आधे विधायक वेल में चले जाते हैं और बाकी आधे वॉकआउट कर देते हैं। इसलिए यह स्वाभाविक था कि पदयात्रा शुरू से ही नाकाम रही। उन्होंने भाजपा के भीतर चल रही राजनीतिक गतिविधि को लोगों के लिए लड़ाई के बजाय एक निजी लड़ाई बताया। उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार (Deputy Chief Minister DK Shivakumar) के दिल्ली दौरे के बाद कांग्रेस में संभावित नेतृत्व परिवर्तन की अटकलों पर प्रतिक्रिया देते हुए, खड़गे ने इन दावों को निराधार बताया। उन्होंने पूछा कि डीके शिवकुमार आधिकारिक काम से गए हैं। हर बार जब कोई दिल्ली जाता है तो आप क्यों सोचते हैं कि यह सिर्फ नेतृत्व परिवर्तन के लिए है। उन्होंने बताया कि मंत्री नियमित रूप से केंद्र सरकार से सलाह-मशविरा करने के लिए राष्ट्रीय राजधानी जाते हैं। उन्होंने कहा कि मैं पिछले हफ्ते मनेरगा पर सलाह-मशविरा करने के लिए दिल्ली में था। तो क्या मैं भी नेतृत्व परिवर्तन के लिए गया था। उन्होंने मीडिया से बातों का गलत मतलब न निकालने का आग्रह किया। राहुल गांधी की इस टिप्पणी पर कि भारतीय अर्थव्यवस्था मर चुकी है। इस पर खड़गे ने कहा कि राजनीतिक बयानों के बजाय आर्थिक आंकड़ों पर ध्यान देना चाहिए।

