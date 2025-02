Shahid Kapoor Birthday Special: पति शाहिद कपूर के बर्थडे पर Mira Rajput ने शेयर किया स्पेशल पोस्ट

Shahid Kapoor Birthday Special: बॉलीवुड के टैलेंटेड एक्टर शाहिद कपूर (Shahid kapoor) अपना जन्मदिन मना रहे हैं और इस खास मौके पर उनकी पत्नी मीरा राजपूत (Meera Rajput) ने एक इमोशनल और प्यार भरा नोट लिखा है. मीरा ने सोशल मीडिया पर शाहिद के लिए एक खूबसूरत संदेश शेयर किया, जिसमें उन्होंने अपने पति के लिए अपने प्यार और सम्मान को जाहिर किया.

मीरा राजपूत (Meera Rajput) ने शाहिद कपूर (Shahid kapoor) के जन्मदिन पर एक प्यारी तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, ‘The magic is in you, and the love is all around you. Happy birthday to the love of my life!’



इस पोस्ट के जरिए मीरा ने शाहिद के लिए अपनी भावनाएं व्यक्त कीं और बताया कि वह उनके लिए कितने खास हैं. शाहिद और मीरा की जोड़ी बॉलीवुड में सबसे पसंदीदा जोड़ियों में से एक मानी जाती है और फैंस को हमेशा उनकी क्यूट केमिस्ट्री देखने को मिलती है.