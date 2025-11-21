Miss Universe 2025: मेक्सिको की Fatima Bosch ने जीता मिस यूनिवर्स का खिताब, भारत की मनिका विश्वकर्मा के हाथ लगी मायूसी

  1. हिन्दी समाचार
Miss Universe 2025: मिस यूनिवर्स 2025 का फिनाले थाईलैंड में मेक्सिको की फातिमा बॉश के ताज जीतने के साथ खत्म हो गया है। मिस थाईलैंड को फर्स्ट रनर-अप और मिस वेनेजुएला को सेकंड रनर-अप घोषित किया गया। मिस फिलीपींस अह्तिसा मनालो, जो थर्ड रनर-अप रहीं और मिस कोटे डी आइवर को फोर्थ रनर-अप घोषित किया गया। वहीं, भारत की मनिका विश्वकर्मा को मायूसी हाथ लगी।

By Abhimanyu 
Updated Date

पढ़ें :- Miss Universe 2025 : मिस यूनिवर्स मुकाबले में भारतीय सुंदरी लाल जलपरी बन लूटा सबका दिल, दिखा जलवा

मिस मेक्सिको, फातिमा बॉश ने गोल्डन एक्सेंट से सजे एक शानदार, चमकदार लाल गाउन में मिस यूनिवर्स 2025 का ताज पहना। उनके कंधों से एक ड्रामैटिक फ्लोर-लेंथ ट्रेन नीचे लटक रही थी, जो उनके शाही लुक को और बढ़ा रही थी, जबकि उनके चमकदार, आकर्षक मेकअप और रिच ब्लैक कर्ल्स ने पूरे लुक को एक शानदार फिनिश दिया। थाईलैंड की प्रणवीर सिंह फर्स्ट रनर-अप रहीं, जो एक शानदार सिल्वर गाउन में बहुत खूबसूरत लग रही थीं। यह गाउन ग्लिटर से चमक रहा था और उनके पीछे एक ड्रामैटिक, फ्लोइंग ट्रेन में था। उनके लुक को बोल्ड, ड्रामैटिक आई मेकअप, एक स्लीक टॉप नॉट और शानदार सिल्वर स्टेटमेंट इयररिंग्स के साथ पूरा किया गया, जिससे उनका लुक सच में बहुत चमकदार लग रहा था।

मिस फिलीपींस अह्तिसा मनालो, जो तीसरी रनर-अप रहीं, एक खूबसूरत, तराशे हुए आइवरी गाउन में किसी स्वर्ग की अप्सरा जैसी लग रही थीं, जिस पर ग्लिटर लगा था, उसके पतले और हल्के पंख उनकी बाहों और कमर के चारों ओर लहरा रहे थे, जिससे एक हवादार, सपनों जैसा सिल्हूट बन रहा था जो लगभग अवास्तविक लग रहा था। यह कॉम्पिटिशन अपने रोमांचक क्लाइमेक्स पर पहुंच गया जब थाईलैंड, फिलीपींस, वेनेजुएला, मेक्सिको और कोटे डी आइवर के टॉप 5 फाइनलिस्ट ने प्रतिष्ठित मिस यूनिवर्स ताज के लिए मुकाबला किया। इस शानदार मुकाबले के दौरान, फाइनलिस्ट ने पेजेंट के इस हाई-स्टेक्स मोमेंट के दौरान ग्रेस, कॉन्फिडेंस और पॉइज़न दिखाया।

इस बीच, भारत की मनिका विश्वकर्मा टॉप 12 लिस्ट में जगह बनाने में नाकाम रहने के बाद कॉम्पिटिशन से बाहर हो गईं, जिससे 2021 में हरनाज़ कौर संधू के जीतने के बाद से भारत का ताज के लिए इंतज़ार और बढ़ गया।

