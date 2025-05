Miss World 2025 : मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता छोड़ भागी ब्रिटिश ब्यूटी क्वीन,आयोजकों पर लगाए सनसनीखेज आरोप, बोलीं- उनको लगा जैसे मैं वैश्या हूं...

हैदराबाद : मिस इंग्लैंड 2024 (Miss England 2024) ने मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 2025 को बीच में ही छोड़ दुनियाभर में तहलका मचा दिया है। 24 साल की मिला मैगी (Milla Magee) ने पिछले साल मिस इंग्लैंड (Miss England) का खिताब जीतकर सुर्खियां बटोरी थीं, लेकिन अब वो मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता (Miss World Competition) में हिस्सा नहीं ले रही हैं। कॉर्नवाल की रहने वाली मिला मैगी (Milla Magee) भारत के हैदराबाद में चल रही इस विश्व प्रसिद्ध सौंदर्य प्रतियोगिता (World Famous Beauty Contest) में हिस्सा ले रही थीं। हालांकि उन्होंने आयोजकों पर गंभीर आरोप लगाते हुए इसे बीच में ही छोड़ दिया।

इंग्लिश ब्यूटी क्वीन (English Beauty Queen) ने प्रतियोगतिा को पुराने ज़माने की ‘शोषण करने वाली’ प्रतियोगिता करार दिया। मैगी का कहना है कि उन्हें वहां किसी प्रॉस्टीट्यूट जैसा महसूस कराया गया, जिसके बाद उन्होंने ये साहसी कदम उठाया। मैगी ने बताया कि मिस वर्ल्ड (Miss World) की चकाचौंध भरी दुनिया के पीछे एक कड़वी सच्चाई छिपी है। उन्होंने द सन को दिए इंटरव्यू में खुलासा किया कि प्रतियोगियों को भारी मेकअप और रात-दिन ग्लैमरस गाउन पहनने के लिए मजबूर किया गया, ताकि वे अमीर स्पॉन्सर्स को लुभा सकें।

Shocking 😳 ❗️

Miss England fled from Hyderabad because she was made to feel like a ‘prostitute’!

“We weren’t there to entertain wealthy men who help the government,” says Miss England Milla Magee who left the contest midway

This is SICK 😡

Were Miss World contestants… pic.twitter.com/XfduOeQY1c

— ARPITHA PRAKASH (@ARPITHABRS) May 24, 2025