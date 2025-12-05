  1. हिन्दी समाचार
  2. दिल्ली
  3. Modi-Putin Joint Statement : जब पुतिन ने कह दी पीएम मोदी के ‘मन की बात’, बोले-भारत के विकास की गाड़ी में रूस डालता रहेगा अपना तेल

Modi-Putin Joint Statement : जब पुतिन ने कह दी पीएम मोदी के ‘मन की बात’, बोले-भारत के विकास की गाड़ी में रूस डालता रहेगा अपना तेल

Modi-Putin Joint Statement : भारत और रूस की दोस्ती की डायरी में शुक्रवार को नया चैप्टर जुड़ गया है। बता दें कि दो दिन के दौरे के दूसरे दिन रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन (Russian President Vladimir Putin) और पीएम नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) के साझा बयान में नए दौर की यारी की पूरी झलक देखने को मिली।

By संतोष सिंह 
Updated Date

Modi-Putin Joint Statement : भारत और रूस की दोस्ती की डायरी में शुक्रवार को नया चैप्टर जुड़ गया है। बता दें कि दो दिन के दौरे के दूसरे दिन रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन (Russian President Vladimir Putin) और पीएम नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) के साझा बयान में नए दौर की यारी की पूरी झलक देखने को मिली। साझा बयान में राष्ट्रपति पुतिन ने क्लियर किया कि वह भारत की ग्रोथ की गड्डी में अपना तेल डालता रहेगा।

पढ़ें :- PM Modi Statement : पीएम मोदी, बोले- भारत-रूस की दोस्ती ध्रुव तारे की तरह अटल, जिसे कोई उतार-चढ़ाव डिगा न सका

पुतिन ने पीएम मोदी (PM Modi) का जिक्र कर उनके ड्रीम प्रोजेक्ट मेक इन इंडिया की बात करते हुए कहा कि भारत और रूस कैसे एक दूसरे का हाथ पकड़कर आगे बढ़ रहे हैं। इसका उदाहरण देते हुए पुतिन ने कहा कि रूस में भारत-रूस मिलकर एक बड़ी फार्मास्युटिकल फैक्ट्री बना रहे हैं। इसमें अडवांस भारतीय तकनीक से हाई क्वालिटी दवाइयां बनाई जाएगी। उन्होंने कहा कि रूसी कंपनियां भी भारत में पीएम मोदी (PM Modi)  के हॉलमार्क ‘मेक इन इंडिया’ (Make in India) के फ्रेमवर्क में इंडस्ट्रिलल प्रोजेक्टस स्थापित कर रहे हैं।

मजबूत दोस्ती और विश्वास

पुतिन ने अपने और पीएम मोदी (PM Modi)  के रिश्ते को पेशेवर और व्यक्तिगत दोनों बताया, जो आपसी विश्वास पर टिका है। उन्होंने कहा कि रूस और भारत की दोस्ती 70 साल से भी पुरानी है और यह ‘ध्रुव तारे’ की तरह अटल है।

‘भारत एक बड़ा खिलाड़ी’, रक्षा और सुरक्षा

पढ़ें :- Modi-Putin Joint Statement : पुतिन,बोले- 'भारत को जारी रहेगी फ्यूल सप्लाई', पीएम मोदी ने कहा- रूसी नागरिकों को मिलेगा फ्री ई-टूरिस्ट वीजा

पुतिन ने कहा कि भारत आज एक प्रमुख वैश्विक खिलाड़ी बन चुका है और पीएम मोदी के नेतृत्व में देश तेजी से विकास कर रहा है। पुतिन ने कहा कि रूस भारतीय सेना के आधुनिकीकरण में सहयोग करना जारी रखेगा। दोनों देश अपनी रणनीतिक साझेदारी को और गहरा करेंगे, जिसमें एयर डिफेंस सिस्टम, एविएशन, और नौसेना को आधुनिक बनाना शामिल है। उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहने की बात दोहराई।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Audio Viral : जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई और गैंगस्टर इंदरप्रीत पैरी को धमकी, बोला था-अब या तो मैं रहूंगा या आप...

Audio Viral : जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई और गैंगस्टर इंदरप्रीत पैरी...

VIDEO: एयरपोर्ट पर चीख-चीख कर बेटी के लिए मांगता रहा सैनिटरी पैड, स्टाफ ने देने से किया मना

VIDEO: एयरपोर्ट पर चीख-चीख कर बेटी के लिए मांगता रहा सैनिटरी पैड,...

Modi-Putin Joint Statement : जब पुतिन ने कह दी पीएम मोदी के 'मन की बात', बोले-भारत के विकास की गाड़ी में रूस डालता रहेगा अपना तेल

Modi-Putin Joint Statement : जब पुतिन ने कह दी पीएम मोदी के...

नहीं रिलीज हुई बालकृष्ण स्टारर अखंड-2, पांच दिसबंर को दुनिया भर के सिनेमा घरों में होनी थी रिलीज

नहीं रिलीज हुई बालकृष्ण स्टारर अखंड-2, पांच दिसबंर को दुनिया भर के...

PM Modi Statement : पीएम मोदी, बोले- भारत-रूस की दोस्ती ध्रुव तारे की तरह अटल, जिसे कोई उतार-चढ़ाव डिगा न सका

PM Modi Statement : पीएम मोदी, बोले- भारत-रूस की दोस्ती ध्रुव तारे...

Modi-Putin Joint Statement : पुतिन,बोले- 'भारत को जारी रहेगी फ्यूल सप्लाई', पीएम मोदी ने कहा- रूसी नागरिकों को मिलेगा फ्री ई-टूरिस्ट वीजा

Modi-Putin Joint Statement : पुतिन,बोले- 'भारत को जारी रहेगी फ्यूल सप्लाई', पीएम...