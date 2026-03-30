Mongolia :  मंगोलिया की सत्तारूढ़ पार्टी ने नए प्रधानमंत्री उम्मीदवार का चयन किया

Mongolia : मंगोलिया की सत्तारूढ़ पार्टी ने रविवार को प्रधानमंत्री पद के लिए एक नए उम्मीदवार का चयन किया, क्योंकि पिछले सरकार प्रमुख, ज़ान्दनशतर गोम्बोजाव ने केवल नौ महीने के कार्यकाल के बाद इस्तीफा दे दिया था। खबरों के अनुसार, मंगोलियाई पीपुल्स पार्टी की एक बैठक में संसद के अध्यक्ष और वर्तमान पार्टी अध्यक्ष उचराल न्याम-ओसोर को नामित किया गया। उचराल पहली बार 2009 में एमपीपी में शामिल हुए थे और उन्हें पार्टी के विभिन्न गुटों के बीच एक समझौतावादी उम्मीदवार के रूप में देखा जाता है।

ज़ंदनशतर का इस्तीफा उनके एक वरिष्ठ मंत्री पर भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद आया। उन्हें विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी के राजनीतिक बहिष्कार का भी सामना करना पड़ा, जिसने सत्तारूढ़ पार्टी के भीतर सत्ता के केंद्रीकरण को लेकर चिंताओं का हवाला देते हुए इस महीने की शुरुआत से संसद सत्रों में भाग लेने से इनकार कर दिया है।

इस उथल-पुथल से सरकार के प्रति अविश्वास और बढ़ने की संभावना है।