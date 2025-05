लो 8 दिन पहले ही आ गया मॉनसून, केरल में शुरू हुई झमाझम बारिश

Southwest Monsoon has set in over Kerala: भीषण गर्मी से राहत के लिए बारिश का इंतजार कर रहे लोगों के लिए एक अच्छी खबर है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार, दक्षिण-पश्चिम मानसून आज यानी 24 मई, 2025 को केरल में दस्तक दे चुका है, जबकि सामान्य तिथि 1 जून है। इस प्रकार, दक्षिण-पश्चिम मानसून सामान्य तिथि से 8 दिन पहले केरल में दस्तक दे चुका है। दक्षिण-पश्चिम मानसून सामान्यतः 1 जून की अपेक्षा आज 24 मई को केरल में प्रवेश कर गया है।