छठ महापर्व पर 12 हजार से अधिक स्पेशल ट्रेने फिर भी नहीं मिल रहा है कंफर्म टिकट

अगर आप कही बाहर नौकरी करते है और त्यौहार अपने घर पर मनाना चाहते है तो निकलने से पहले रेलवे की हालात देख ले। ट्रेनों में भीड़ भार न हो इसलिए रेलवे ने देश भर में 12 हजार स्पेशल ट्रेने चलाई है। इसके बाद भी बिहार को जाने वाली सभी ट्रेनों में खचाखच भरी हुई है। आलम यह है कि ​रिर्जवेशन बोगी में भी ठूस ठूस कर यात्री भरे हुए है। More than 12,000 special trains are running for Chhath festival, yet confirmed tickets are not available.

नई दिल्ली। अगर आप कही बाहर नौकरी करते है और त्यौहार अपने घर पर मनाना चाहते है तो निकलने से पहले रेलवे की हालात देख ले। ट्रेनों में भीड़ भार न हो इसलिए रेलवे ने देश भर में 12 हजार स्पेशल ट्रेने चलाई है। इसके बाद भी बिहार को जाने वाली सभी ट्रेनों में खचाखच भरी हुई है। आलम यह है कि ​रिर्जवेशन बोगी में भी ठूस ठूस कर यात्री भरे हुए है। बिहार जाने वाली किसी भी ट्रेन में सीट खाली नहीं है।
अब चाहे वह ट्रेन या मुंबई, गुजरात या दिल्ली से आ रही हो।

खुशियों को त्यौहार दीपावली और सूर्य उपासना के महापर्व डाला छठ (Diwali and Chhath, the great festival of sun worship) के दौरान यूपी बिहार आने वाले लोगों के लिए कंफर्म टिकट मिलना हर बार की तरह इस बार भी मुश्किल है। वजह साफ है दिल्ली, मुंबई और गुजरात से बिहार जाने वाली सभी ट्रेनों की सीट फूल है। किसी भी ट्रेन में रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है। रेलवे लगातार छठ पूजा और दीपावली के लिए स्पेशल ट्रेनों चलाने की लगातार घोषणा कर रहा है। स्पेशल ट्रेनों की भी सभी ट्रेनों की सीटे भर चूंकी है। अगर इस दो ट्रेनों को छोड़ दे तो सभी ट्रेने यात्रियों से भर कर बिहार की ओर जा रही है। वहीं रेगुलर ट्रेनो में वेटिंग टिकट तक नहीं मिल रहा है। इन ट्रेनों में इस पूरे महिने नो रूम दिखा रहा है।

दिल्ली से पटना को जाने वाली महानंदा एक्सप्रेस, अमृत भारत एक्सप्रेस, दानापुर फेस्टिवल स्पेशल, पाटलिपुत्र फेस्टिवल स्पेशल, दिल्ली मालदा टाउन एक्सप्रेस, हावड़ा दूरंतो एक्सप्रेस, भगत की कोठी कोलकाता एक्सप्रेस, आनंद विहार मालदा टाउन एक्सप्रेस, सीमांचल एक्सप्रेस, मधुपुर हमसफर एक्सप्रेस और नई दिल्ली सिलचर एक्सप्रेस सहित उन तमाम रेगुलर ट्रेनों में 30 अक्टूबर तक नो रूम है। वहीं मुंबई से पटना के बीच चलने वाली ट्रेने पाटलिपुत्र एक्सप्रेस, एलटीटी दानापुर स्पेशल एक्सप्रेस, सीएसएमटी पटना सुपरफास्ट एक्सप्रेस, एलटीटी गोड्डा एक्सप्रेस, बांद्रा टर्मिनस पटना सुपरफास्ट एक्सप्रेस, सहरसा हमसफर एक्सप्रेस, लोकमान्य तिलक गुवाहाटी एक्सप्रेस, सीएसएमटी आसनसोल एक्सप्रेस, लोकमान्य तिलक भागलपुर एक्सप्रेस, लोकमान्य तिलक राजगीर एक्सप्रेस, लोकमान्य तिलक रक्सौल सुपरफास्ट स्पेशल, सहरसा अमृतसर एक्सप्रेस और सहरसा अमृत भारत एक्सप्रेस सहित मुंबई से पटना की तरफ आने वाली ट्रेनों में भी नो रूम है।

 

