  3. ‘बड़े शहरों में जहरीली हवा से लाखों बच्चों को फेफड़ों की बीमारियां हो रही हैं…’ राहुल गांधी ने संसद में उठाया वायु प्रदूषण का मुद्दा

Parliament Winter Session: लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने दिल्ली समेत देश के बड़े शहरों में वायु प्रदूषण के मुद्दे को उठाया। राहुल गांधी ने कहा कि ज़्यादातर बड़े शहर ज़हरीली हवा की चादर में जी रहे हैं। उन्होंने जहरीली हवा से बच्चों और बुजुर्गों को हो रही स्वास्थ संबंधी समस्याओं पर चिंता व्यक्त की। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि उन्हें यकीन है कि इस मुद्दे पर सरकार और हमारे बीच पूरी सहमति होगी।

By Abhimanyu 
Updated Date

लोकसभा में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने शुक्रवार को कहा, “हमारे ज़्यादातर बड़े शहर ज़हरीली हवा की चादर में जी रहे हैं। लाखों बच्चों को फेफड़ों की बीमारियां हो रही हैं, उनका भविष्य बर्बाद हो रहा है, और लोगों को कैंसर हो रहा है। बुज़ुर्गों को साँस लेने में दिक्कत हो रही है।” उन्होंने कहा, “यह एक दिलचस्प मुद्दा है क्योंकि मुझे यकीन है कि इस पर सरकार और हमारे बीच पूरी सहमति होगी। यह कोई सोच का मुद्दा नहीं है; हाउस में हर कोई इस बात से सहमत है कि एयर पॉल्यूशन—और इससे हमारे लोगों को जो नुकसान हो रहा है—ऐसी चीज़ है जिस पर हमें मिलकर काम करना चाहिए।”

कांग्रेस नेता ने आगे कहा, “मुझे लगता है कि यह ज़रूरी है कि सरकार हमारे शहरों में एयर पॉल्यूशन से छुटकारा पाने के लिए एक प्लान बनाए। हम ऐसा प्लान बनाने में सरकार के साथ मिलकर काम करने में बहुत खुश हैं। इस मुद्दे पर, हम देश को दिखा सकते हैं कि हम किसी ज़रूरी चीज़ पर मिलकर काम कर सकते हैं। हमें इस पर पार्लियामेंट में डिटेल में चर्चा करनी चाहिए, और प्रधानमंत्री को हर शहर के लिए एक मेथडिकल, सिस्टमैटिक प्लान बनाना चाहिए—ऐसा प्लान जो अगले 5 या 10 सालों में हमारे लोगों की ज़िंदगी आसान बना सके।”

