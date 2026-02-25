फिल्म धुरंधर को प्रोपेगैंडा बताने वालों को सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने दिया करारा जवाब, कहा- फिल्म तो फिल्म होती है

मुंबई। जाने-माने अभिनेता और सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने बुधवार को फिल्म धुरंधर को प्रोपेगैंडा कहने वाले लोगों पर निशाना साधा और कहा कि फिल्म तो फिल्म होती है। आदित्य धर के डायरेक्शन बनी फिल्म धुरंधर पिछले साल पांच दिसंबर को थिएटर में रिलीज़ हुई थी और 2025 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। तब से इस फिल्म ने कल्ट स्टेटस हासिल किया है और बॉक्स ऑफिस का इतिहास फिर से लिखा है। फिल्म पुष्पा-2 द रूल को पीछे छोड़कर अब तक की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बन गई है।

सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने एक्स पर अपने विचार शेयर करते हुए लिखा कि वाह अभी-अभी सबसे ज़्यादा चर्चित फिल्म धुरंधर देखी, एक बेहतरीन मास्टरपीस। यह एक बेहतरीन फिल्म है, दिलचस्प और मनोरंजन से भरपूर, ईमानदारी से बनाई गई है। उन्होंने फिल्म की टेक्निकल बारीकी और प्रोडक्शन डिज़ाइन की भी तारीफ़ की, यह देखते हुए कि पाकिस्तान को दिखाने के लिए बैंकॉक, थाईलैंड में बनाए गए सेट बहुत असली तरीके से बनाए गए थे। एडिटिंग और सिनेमैटोग्राफी की तारीफ़ करते हुए उन्होंने कहा कि फ़िल्म देखने में बहुत अच्छी है और बहुत टैलेंटेड कास्ट और क्रू की तारीफ़ की। सिन्हा ने रणवीर सिंह की खास तारीफ़ की और उन्हें आउटस्टैंडिंग बताया। साथ ही संजय दत्त और अक्षय खन्ना की परफॉर्मेंस की भी तारीफ़ की। उन्होंने अक्षय खन्ना के एक्स्ट्राऑर्डिनरी रोल और स्क्रीन पर लंबे समय तक टिके रहने की तारीफ़ की। इस अनुभवी एक्टर ने राकेश बेदी की शानदार और अमेज़िंग रोल के लिए भी तारीफ़ की और सौम्या टंडन के कैमियो की तारीफ़ की। धर को सिनेमा में रोल मॉडल कहते हुए सिन्हा ने फ़िल्म के असर का क्रेडिट फ़िल्ममेकर के डायरेक्शन को दिया। उन्होंने म्यूज़िक और कोरियोग्राफ़ी की भी तारीफ़ की और शरारत और इश्क जलाकर – कारवां जैसे ट्रैक को यूफोरिक और फुट टैपिंग बताया।