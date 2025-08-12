Dhanush के साथ डेटिंग रूमर्स पर Mrunal Thakur ने तोड़ी चुप्पी, ‘मैं जानती हूं कि कुछ वक्त से हम दोनों..... बोली एक्ट्रेस

बॉलीवुड से टॉलीवुड तक अपनी पहचान बनाने वाली एक्ट्रेस मृणाल ठाकुर को हाल ही में अजय देवगन की फिल्म ‘सन ऑफ सरदार 2’ में देखा गया है। फिल्म को लेकर सुर्खियां बटोरने के बाद डेटिंग रूमर्स को लेकर भी चर्चा बटोर रही हैं। कुछ दिनो से सोशल मीडिया पर चर्चा है कि मृणाल ठाकुर साउथ सुपरस्टार धनुष मृणाल ठाकुर को डेट कर रही हैं। एक्टर ने भले ही इन रूमर्स पर चुप्पी साध रखी हो लेकिन मृणाल ठाकुर ने अब इन रूमर्स पर रिएक्शन दे दिया है।

मृणाल ठाकुर ने डेटिंग रूमर्स पर दिया रिएक्शन

मृणाल ठाकुर और धनुष को पिछले कुछ दिनों में कई सारे इवेंट्स में साथ देखा गया है, जिसके बाद से सोशल मीडिया पर उनके डेटिंग को लेकर चर्चाएं शुरू हो गईं। अब ओनली कॉलीवुड को दिए एक इंटरव्यू में मृणाल ने इन रूमर्स पर रिएक्शन दिया है। एक्ट्रेस ने कहा, ‘धनुष मेरे लिए बस एक अच्छे दोस्त हैं।’ मृणाल ने डेटिंग रूमर्स काे हंसी में उड़ाते हुए जोर दिया कि वह सिर्फ सुपरस्टार की दोस्त हैं।

सार्वजनिक इवेंट्स में दोनों हुए थे स्पॉट

मृणाल ने आगे कहा, ‘मैं जानती हूं कि कुछ वक्त से हम दोनों के बीच रिलेशन होने को लेकर खबरें चल रही हैं। जब मैंने ये देखा तो मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगी।’ उन्होंने आगे कहा कि एक्टर धनुष सन ऑफ सरदार 2 की स्क्रीनिंग में शामिल हुए थे। किसी को इसके लिए गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। अजय देवगन ने उन्हें इनवाइट किया था।